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Kozinoğlu dosyasında yeni perde! Kurtlar Vadisi direktörü İhsan Karademir'den "Pana Film" itirafı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kozinoğlu dosyasında yeni perde! Kurtlar Vadisi direktörü İhsan Karademir'den "Pana Film" itirafı

Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Pana Film Direktörü İhsan Karademir "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Karademir, senaryolara FETÖ müdahalesi iddiaları için şirket yönetimini işaret ederken, çekim izinlerinde FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek'ten yardım aldıklarını itiraf etti.

Eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin Silivri Cumhruriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada cezaevi çalışanlarının yanı sıra Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle paralel sahnelere yer verildiği iddia edilen Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik incelemeler çok yönlü devam ediyor.

Eski MİT personeli Kaşif KozinoğluEski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu

Soruşturma kapsamında dizinin yapımcı şirketi olan Pana Film Direktörü İhsan Karademir de şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Karademir, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kozinoğlu dosyasında yeni perde! Kurtlar Vadisi direktörü İhsan Karademir'den "Pana Film" itirafı - 1

SENARYOYA FETÖ MÜDAHALESİ İDDİASI

Savcılık sorgusunda film şirketindeki yapılanmaya ve senaryo süreçlerine ilişkin kritik sorulara yanıt veren Karademir, "Eğer senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bu işi Pana Film ortağı Mehmet Canpolat, CEO Kürşat Ufuk ve Genel Koordinatör Mehmet Baş bilirler." dedi.

İhsan Karademir ve Bayram Özbekİhsan Karademir ve Bayram Özbek

SOKAK KAPATMA İZİNLERİ VE BURAK ÖZBEK DETAYI

Dizi çekimleri sırasında yaşanan süreçleri anlatan Karademir, eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek ile tanışıklığını da anlattı. Karademir, "İstanbul'da emniyet müdürlüğü yaptığı için dizi çekimlerinde ve dekorasyon işlerinde ihtiyacımız olunca onu arıyorduk. O da bize yardımcı oluyordu. Örneğin dizi çekileceği bir sokakta sokağı kapatma işini hangi ilçedeyse o ilçenin müdürünü arayarak ayarlıyordu. Bazen ben olmadığım zamanlarda Tekin Yördem'e 'Bayram Özbek'i ara, ayarlasın' diyordum." şeklinde konuştu.

İhsan Karademir - Mehmet Canpolat - Kürşat Ufukİhsan Karademir - Mehmet Canpolat - Kürşat Ufuk

SENARYOYA YARDIM EDEN 'HAKİM'

Kurtlar Vadisi'nde çalışma sürecine değinen Karademir, "1990'lı yılların sonunda Cemalettin Çoban'ın Beşiktaş Fulya'da bulunan evine gittim. Evinde Mehmet Baş, Pana Film prodüksiyoncusu Mevlana Yördem ve prodüksiyon işi yapan Muhit Kayaoğlu vardı. Senaristliği yapanlar içerisinde bulunan Cüneyt Aysan hakimlik mesleğini yaptığı dönemlerde Kızıltoprak'ta bulunan Pana Film'in ofisine geliyordu ve senaryoya yardım ediyordu. "Ayrıca alt senaristliği de yapanlardan Mehmet Turgut ve Ahmet Turgut kardeşlerdir. Mehmet Turgut vefat etti, Ahmet Turgut da şuan yazarlık yapmaktadır. Mehmet, Raci ve Necati arasında sıkıntı olunca herkes Necati'nin yanında yer aldı ve Raci tek kaldı. Bize yansıtılan bu şekildeydi." diye konuştu.

Kozinoğlu dosyasında yeni perde! Kurtlar Vadisi direktörü İhsan Karademir'den "Pana Film" itirafı - 2

PLAKA SAHNESİNDEN SORUMLU 'CİCİ' OLAN ŞAHIS

Sabah'ın haberine göre plaka sahnelerine de değinen Karademir, "Onur Tan Kurtlar Vadisi'nin yönetmenidir. Bildiğim kadarıyla 2010'dan itibaren çekilen tüm sahneler Onur Tan'ın yönetmenliğinde çekildi. Plaka sahnelerini ve dekor işlerini yapan sanat ekibidir. Sanat ekibinin başında da soy ismi 'Cici' olan erkek bir kişi vardı, ancak ismini hatırlayamadım." dedi.

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