Kozinoğlu dosyasında yeni perde! Kurtlar Vadisi direktörü İhsan Karademir'den "Pana Film" itirafı
Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Pana Film Direktörü İhsan Karademir "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Karademir, senaryolara FETÖ müdahalesi iddiaları için şirket yönetimini işaret ederken, çekim izinlerinde FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek'ten yardım aldıklarını itiraf etti.
Eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin Silivri Cumhruriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada cezaevi çalışanlarının yanı sıra Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle paralel sahnelere yer verildiği iddia edilen Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik incelemeler çok yönlü devam ediyor.
Soruşturma kapsamında dizinin yapımcı şirketi olan Pana Film Direktörü İhsan Karademir de şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Karademir, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SENARYOYA FETÖ MÜDAHALESİ İDDİASI
Savcılık sorgusunda film şirketindeki yapılanmaya ve senaryo süreçlerine ilişkin kritik sorulara yanıt veren Karademir, "Eğer senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bu işi Pana Film ortağı Mehmet Canpolat, CEO Kürşat Ufuk ve Genel Koordinatör Mehmet Baş bilirler." dedi.