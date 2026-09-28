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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gazeteci Fatih Ergin, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklandı.

Gazeteci Fatih Ergin, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, serbest bırakılan eski Adli Tıp çalışanı Turgay Tamer'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergin, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Ergin, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

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#Kaşif Kozinoğlu #Fatih Ergin
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