Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte belge düzenleyerek usulsüz işlemler gerçekleştirdikleri ve bu yöntemle haksız vergi iadesi aldıkları iddia edilen firmalara yönelik 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemelerde 155 firmanın sahte belge düzenleyerek usulsüz işlemler gerçekleştirdiği ve haksız vergi iadesi aldığı iddia edildi.

Soruşturma, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda yürütüldü.

(Foto: DHA)

31 MİLYAR 300 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mali incelemelerde ortaya çıkan rakam soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi.

Şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam hacminin; 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olduğu tespit edildi.

Bu rakam soruşturmadaki işlemlerin toplam hacmini ifade ediyor. Kesinleşmiş kamu zararı veya şüphelilerin elde ettiği net haksız kazanç miktarı olarak değerlendirilmemeli.

MAL VARLIKLARINA EL KOYMA TEDBİRİ

Soruşturma yalnızca şirketlerin mali hareketleriyle sınırlı kalmadı.

Şüphelilere ait mal varlığı değerleri hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" kapsamında yürütülen işlemler doğrultusunda el koyma tedbiri uygulandı.

Söz konusu tedbir, devam eden soruşturma kapsamında alınmış bir koruma tedbiri niteliğinde.