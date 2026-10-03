20 ilde “Mizan Operasyonu”: 31 milyarlık işlemlerden 31 tutuklama
Kocaeli merkezli 20 ilde sahte belge düzenlenerek haksız vergi iadesi alındığı iddiasıyla 155 firmaya yönelik gerçekleştirilen “Mizan Operasyonu”nda yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 52 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmaya konu işlemlerin toplam hacminin 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olduğu belirlenirken, şüphelilerin mal varlığı değerlerine de el koyma tedbiri uygulandı.
Kocaeli merkezli yürütülen geniş kapsamlı mali suç soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte belge düzenleyerek usulsüz işlemler gerçekleştirdikleri ve bu yöntemle haksız vergi iadesi aldıkları iddia edilen firmalara yönelik 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
"Mizan Operasyonu" adı verilen çalışmada 52 şüpheli gözaltına alındı.
155 FİRMA MERCEK ALTINDA
Soruşturma, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda yürütüldü.
Yapılan incelemelerde 155 firmanın sahte belge düzenleyerek usulsüz işlemler gerçekleştirdiği ve haksız vergi iadesi aldığı iddia edildi.
Dosya kapsamında şüpheliler hakkında;
- "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma",
- "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma",
- "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve
- "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet"
suçlamaları yöneltildi.
31 MİLYAR 300 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ
Mali incelemelerde ortaya çıkan rakam soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi.
Şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam hacminin; 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olduğu tespit edildi.
Bu rakam soruşturmadaki işlemlerin toplam hacmini ifade ediyor. Kesinleşmiş kamu zararı veya şüphelilerin elde ettiği net haksız kazanç miktarı olarak değerlendirilmemeli.
MAL VARLIKLARINA EL KOYMA TEDBİRİ
Soruşturma yalnızca şirketlerin mali hareketleriyle sınırlı kalmadı.
Şüphelilere ait mal varlığı değerleri hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" kapsamında yürütülen işlemler doğrultusunda el koyma tedbiri uygulandı.
Söz konusu tedbir, devam eden soruşturma kapsamında alınmış bir koruma tedbiri niteliğinde.
52 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonda gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler hakkında karar verildi.
31 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mahkeme, gözaltına alınan 52 şüpheliden 31'inin tutuklanmasına karar verdi. Sahte belge düzenlenmesi, vergi iadeleri, şirketler arasındaki para hareketleri ve şüphelilere ait mal varlıklarının kaynağına ilişkin incelemeler sürüyor.