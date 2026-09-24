Kozinoğlu soruşturmasında kritik şüphe! Kan ve doku örnekleri mi değiştirildi?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün ardından Adli Tıp Kurumu’nda yaşanan hırsızlık olayı soruşturuluyor. Hırsızlık yaptığı belirtilen Gürsoy Erinci’nin, Kozinoğlu’na ait kan ve doku örneklerinin değiştirilmiş olabileceği değerlendirilen süreçte ifadesi alındı.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra, Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı öne sürülen Gürsoy Erinci, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında, ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'ndaki Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerinin bulunduğu odaya su sebili takma bahanesiyle girdiği ve odadan hırsızlık yaptığı iddia edilen ve halen tutuklu bulunan Gürsoy Erinci, 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN 25 KAYDI BULUNUYOR

Erinci'nin geçmişte Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'nde de hırsızlık olayına karıştığı, Bahçelievler'de benzer bir suç işlediği ve Ankara Sincan Açık Cezaevi'nden 17 Ekim'de izin süresini ihlal ederek firar ettiği belirlendi. Erinci'nin ayrıca hırsızlık suçundan 25 ayrı kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İFADESİ ALINDI

Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirtilen Erinci'nin ifadesi tamamlandı.

Gürsoy Erinci tüm dosya kapsamında bir kısım delillerin henüz toplanmamış olması ve 2040 yılına kadar infaz edilecek kesinleşmiş cezalarının bulunması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.