Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Osman Arslan tutuklandı: İlk görüntüleri nasıl çektiğini anlattı
FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kozinoğlu’nun adliyeye ilk geldiği anlara ait görüntüleri çeken eski Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan tutuklanırken ifadesi ortaya çıktı. FETÖ'cü savcıları tanıdığını kabul eden Arslan'ın ifadesi, örgütün yargı ve medya ayağının Kozinoğlu'nu nasıl hedef aldığını ortaya koydu.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada eski Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan, "Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askeri Casusluk Maksadıyla Açıklama" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçları kapsamında tutuklandı.
Arslan'ın Kaşif Kozinoğlu'nun kamuoyunda ifadeye geldiğine ilişkin ilk görüntüleri çeken kişi olduğu iddia ediliyordu. Arslan, Beşiktaş'taki adliyenin Çağlayan'a taşınması sırasında gazetecilerin başlarından geçen önemli olayları anlattığı röportajlarda, Kozinoğlu'nu ilk kendisinin çektiğini deklare etmişti. Tutuklanan Arslan'ın ifadesi ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre Arslan ifadesinde, Kozinoğlu'nun ifadeye geldiği 10 Mart 2011 günü yaşananları anlattı. Arslan, "Adliyenin arka tarafındaki koşturmacada Kaşif Kozinoğlu'nun videosunu sadece ben çektim" dedi.