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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Osman Arslan tutuklandı: İlk görüntüleri nasıl çektiğini anlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Osman Arslan tutuklandı: İlk görüntüleri nasıl çektiğini anlattı

FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kozinoğlu’nun adliyeye ilk geldiği anlara ait görüntüleri çeken eski Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan tutuklanırken ifadesi ortaya çıktı. FETÖ'cü savcıları tanıdığını kabul eden Arslan'ın ifadesi, örgütün yargı ve medya ayağının Kozinoğlu'nu nasıl hedef aldığını ortaya koydu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada eski Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan, "Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askeri Casusluk Maksadıyla Açıklama" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçları kapsamında tutuklandı.

Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman ArslanCihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan

Arslan'ın Kaşif Kozinoğlu'nun kamuoyunda ifadeye geldiğine ilişkin ilk görüntüleri çeken kişi olduğu iddia ediliyordu. Arslan, Beşiktaş'taki adliyenin Çağlayan'a taşınması sırasında gazetecilerin başlarından geçen önemli olayları anlattığı röportajlarda, Kozinoğlu'nu ilk kendisinin çektiğini deklare etmişti. Tutuklanan Arslan'ın ifadesi ortaya çıktı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Osman Arslan tutuklandı: İlk görüntüleri nasıl çektiğini anlattı - 1

Sabah'ın haberine göre Arslan ifadesinde, Kozinoğlu'nun ifadeye geldiği 10 Mart 2011 günü yaşananları anlattı. Arslan, "Adliyenin arka tarafındaki koşturmacada Kaşif Kozinoğlu'nun videosunu sadece ben çektim" dedi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Osman Arslan tutuklandı: İlk görüntüleri nasıl çektiğini anlattı - 2

Kozinoğlu'nu sorgulayan ve tutuklamaya sevk eden firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz ve yine firari FETÖ'cü savcı Fikret Seçen'i adliye muhabiri olması nedeniyle tanıdığını aktaran Arslan, örgüt bağlantısını ve yönlendirilme iddiasını reddetti. Arslan ifadesinde, "Fikret Seçen ayrıca basın savcısıydı. Piyasada benim çektiğim video dışında video olmamasının sebebini bilmiyorum, herkes görüntüyü çekmişti. Koşturma videosunu ben çektim. O videonun sonunda Kaşif Kozinoğlu arabaya binip gitti. Yaklaşık 10-15 dakika sonra araçla protokol kapısından girmişler" diye konuştu.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Osman Arslan tutuklandı: İlk görüntüleri nasıl çektiğini anlattı - 3

Soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen FETÖ'nün senaristi ve eski emniyet müdürü Bayram Özbek, "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ile "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçlarından tutuklandı.

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