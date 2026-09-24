Kozinoğlu'nu sorgulayan ve tutuklamaya sevk eden firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz ve yine firari FETÖ'cü savcı Fikret Seçen'i adliye muhabiri olması nedeniyle tanıdığını aktaran Arslan, örgüt bağlantısını ve yönlendirilme iddiasını reddetti. Arslan ifadesinde, "Fikret Seçen ayrıca basın savcısıydı. Piyasada benim çektiğim video dışında video olmamasının sebebini bilmiyorum, herkes görüntüyü çekmişti. Koşturma videosunu ben çektim. O videonun sonunda Kaşif Kozinoğlu arabaya binip gitti. Yaklaşık 10-15 dakika sonra araçla protokol kapısından girmişler" diye konuştu.