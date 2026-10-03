7 faili meşhul dosyasında 8 cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanlığı, aradan geçen yıllara rağmen aydınlatılamayan dosyalar için kararlılık mesajı verdi: En eskisi 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı. Böylece bugüne kadar toplam 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olaylar aydınlatılmış oldu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul hiçbir dosyanın karanlıkta kalmaması, hakikatin ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinesi ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin titiz çalışmaları sonucunda en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı. Bu 7 dosyayla birlikte, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olaylar aydınlatıldı.

Aydınlatılan dosya detayları şu şekildedir:

ARTVİN / ŞAVŞAT | NİGAR BİLGİN – 39 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 1987 yılında yaptığı evliliğin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin'in dosyasında, yeni ifadeler ve yer gösterme işlemleri sonucunda yapılan kazıda kemik kalıntılarına ulaşıldı. Şüphelilerden Z.B. tutuklandı; M.B. hakkında ev hapsi kararı verildi.

YOZGAT / ŞEFAATLİ | HAMZA GEDİK – 21 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 8 Temmuz 2005 tarihinde görev yaptığı TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik'in dosyasında; eski ihbarlar, yeniden alınan ifadeler ve elde edilen deliller birlikte değerlendirildi. Cinayetin azmettirme ve iştirak hâlinde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular üzerine Kırşehir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

DİYARBAKIR / SUR | ERHAN KURT – 19 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 21 Eylül 2007 tarihinde Hevsel Bahçeleri'nde bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt'un dosyasında; yeni tanık beyanları, HTS ve baz kayıtları, Adli Tıp Kurumu değerlendirmeleri ile önceki ifadelerdeki çelişkiler yeniden incelendi. Elde edilen yeni bulgular üzerine Diyarbakır ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR / SEYİTGAZİ | YAKUP BOZKURT – 14 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: Henüz 2,5 yaşındayken 8 Mayıs 2012 tarihinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un dosyasında, teknik çalışmalar ve yeniden alınan ifadeler sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba A.B. tutuklandı.

TRABZON | KÖKSAL KOL VE MEHMET KAPLAN – 12 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 26 Haziran 2014 tarihinde kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında yeni tanık beyanları ile daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşılması üzerine gözaltına alınan E.A. ve A.B. tutuklandı.

KİLİS / ACAR KÖYÜ | KHALED TAYSON – 12 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un dosyasında; yeni Adli Tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucu daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ | FEHMİ LUP – 3 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 9 Ekim 2023 tarihinde Kayseri Asri Mezarlığı'nda ölü bulunan yüzde 84 engelli Fehmi Lup'un dosyasında; kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen M.C.D. tutuklandı.

Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerin sağladığı imkânlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gidilmeye devam edileceği vurgulandı. Aradan 3 yıl da geçse, 39 yıl da geçse hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçilmeyeceği ifade edildi.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Artvin-Şavşat, Yozgat, Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon, Kilis ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarına; Yozgat, Diyarbakır, Trabzon ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerine; Artvin-Şavşat, Eskişehir ve Kilis İl-İlçe Jandarma Komutanlıklarına ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür edildi.