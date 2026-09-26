Soruşturmanın genişleyen dalgalarında piyasaların yakından tanıdığı isimlerin cezaevine gönderildiğini vurgulayan Tepeci, "Aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da olduğu ilk önce 45 kişi tutuklanmıştı, adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra. Son olarak soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi arasında bulunan Enis Bulut ve Burak Gökçe de tutuklanmıştı. Dün böylelikle tutuklu sayısı 47'ye yükselmişti. Bugün adli işlemleri devam eden 4 kişi hakkında da tutuklama kararı geldi ve tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Hakkında adli işlem başlatılanların sayısı ise 76'ya ulaştı." sözleriyle süreci aktardı.

ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI VE HOLDİNG YÖNETİCİLERİ DE PARMAKLIKLAR ARDINDA

Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen soruşturmadaki son durumu ve adli süreci aktaran A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Tutuklu sayısı 51'e yükseldi, dün 47'ydi hatırlatalım vatandaşlara da. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında tüm fon sahipleri ve yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin öncelikle mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Aralarında Eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin de bulunduğu çok sayıda kritik ismin tutuklandığı soruşturmada, 26 Eylül sabahı itibarıyla toplam tutuklu sayısı 51'e ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen şüpheli işlemlere yönelik yürütülen dev fon soruşturmasında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci (ahaber.com.tr arşivi)

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin de yer alması operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ DA MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Finansal tedbirlerin şüphelilerin aile üyelerini de kapsayacak şekilde genişletildiğine dikkat çeken Tepeci, "Tüm fon sahiplerinin, yöneticilerin mal varlıklarına el konulduğunu belirtmiştik. Bunun yanı sıra o kişilerin birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu hatırlatalım." dedi.

Pusula Holding ve kapalı fon sistemine yönelik tespitlere de değinen muhabir, "Ayrıca soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası işlemleri soruşturmasında Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüpheli de tespit edildi. Zanlılar hakkında, beşi hakkında daha önce de işlem başlatıldığı belirtildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilen zanlıların Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten suçlandığını da belirtmiş olalım." ifadelerine yer verdi.

SERMAYE PİYASALARINDAKİ OPERASYON GİDEREK DERİNLEŞİYOR

Sermaye piyasalarındaki usulsüz işlemlere yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü bildiren Kübra Kılıç Tepeci, "Fon soruşturması giderek derinleşiyor. Operasyonlar da tabii bu anlamda devam ediyor. Fon soruşturmasında toplam tutuklu sayısının şu anda 51 olduğunu belirtmiş olalım ve yeni gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz." sözleriyle canlı yayını noktaladı.