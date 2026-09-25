İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen fon soruşturmasında düğmeye basıldı! Pusula Holding bünyesindeki "Kapalı Fon" sistemi üzerinden usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edilen 12 kişilik dev ağ 3. dalga operasyonuyla çökertildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 Eylül 2026 tarihinde İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi.

Daha önce haklarında adli işlem yapılan Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve aranan Mehmet Salih Turhan haricinde, kapalı fonda hesabı bulunduğu tespit edilen ancak daha önce işlem yapılmayan 7 kişi operasyonun hedefi oldu.

Gerçekleştirilen baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ve iş dünyasındaki pozisyonları şu şekilde sıralandı:

Ad Soyad Şirket Unvan Fatmagül Lafçı KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Necmettin Enes Töbü Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Engin Geylan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Niyazi Derindağ Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi Hacı Bayram Adıyaman Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı Yunus Caf MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı

Hakkında gözaltı kararı bulunan Selay Turhan İnce'nin ise Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü olduğu ve firari olarak arandığı kaydedildi.

PUSULA KAPALI FON'DAKİ 12 HESAP SAHİBİNİN TAM LİSTESİ

Soruşturma dosyasına göre, Pusula Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu tespit edilen 12 kişinin tam listesi ve hukuki durumları şöyle şekillendi:

Ad Soyad Durum Serdar Turhan Daha önce adli işlem başlatıldı. Fatmagül Lafçı 3. dalga operasyonda gözaltına alındı. Necmettin Enes Töbü 3. dalga operasyonda gözaltına alındı. Engin Geylan 3. dalga operasyonda gözaltına alındı. Niyazi Derindağ 3. dalga operasyonda gözaltına alındı. Ahmet Özcan Daha önce adli işlem başlatıldı. Hacı Bayram Adıyaman 3. dalga operasyonda gözaltına alındı. Selay Turhan İnce Firari, aranıyor. Yunus Caf 3. dalga operasyonda gözaltına alındı. Mustafa Bor Daha önce adli işlem başlatıldı. Muhammet Yarız Daha önce adli işlem başlatıldı. Mehmet Salih Turhan Daha önce adli işlem başlatıldı, aranıyor.

Soruşturma kapsamında fon sistemindeki hesap ve işlem hareketleri, fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler ve şirket bağlantıları çok yönlü olarak incelenmeye devam ediyor. Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.