Bakan Gürlek'ten fon soruşturmalarına ilişkin mesaj: Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Gürlek, “Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir” dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturmasının çok yönlü sürdüğü belirtildi.
Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şüphelilerden 45'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 12 şüpheli hakkında yakalama işlemleri başlatılırken, gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.
"VATANDAŞLARIMIZIN BİRİKİMLERİNİ KORUYORUZ"
Gürlek, devlet kurumlarının vatandaşların alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla koordinasyon içerisinde çalıştığını belirtti.
Gürlek, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:
"Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir."
ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında mal kaçırılmasının ve mağdur vatandaşların haklarına ulaşmasının engellenmesinin önüne geçildiği belirtildi.
Gürlek, tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının ise dondurulduğunu açıkladı.
"KİMSE KORUNMUYOR, KİMSE KAYIRILMIYOR"
Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma kapsamında sorumluluk zincirinin deliller doğrultusunda takip edildiğini belirterek, şüphelilerin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresinin hukuk karşısında ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı.
Gürlek, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini ve mağdur vatandaşların haklarının sahipsiz bırakılmayacağını ifade etti.
Bakanlığın daha önceki açıklamasında da sermaye piyasalarına yönelik soruşturmalarda mağdur vatandaşların haklarının korunması için gerekli hukuki tedbirlerin uygulanacağı belirtilmişti.
FON SORUŞTURMASINDA 76 ŞÜPHELİNİN ADLİ DURUMU
Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem yapılan 76 şüphelinin adli durumlarına ilişkin ayrıntılar da belli oldu.
Dosyada yer alan bilgilere göre şüphelilerin 45'i tutuklu, 5'i adli kontrol altında, 14'ü gözaltında bulunuyor. 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemi yürütülüyor.
GÖZALTINDAKİ 14 ŞÜPHELİ
Dosyada gözaltında bulunan şüpheliler şöyle sıralandı:
Burak Gökçe, Ecem Tuğçe Akçay, Engin Geylan, Enis Bulut, Ethem Umut Beytorun, Fatmagül Lafçı, Gürkan Parkalaç, Hacı Bayram Adıyaman, Kadir Boy, Necmettin Enes Töbü, Niyazi Derindağ, Özdemir Uçar, Selay Turhan İnce ve Yunus Caf.
TUTUKLU 45 ŞÜPHELİ
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 45 şüphelinin isimleri ise şöyle:
Abdulkadir Özkan, Abdullah Yusuf Yarız, Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Altunç Kumova, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Celal Yarız, Emre Alkin, Emre Tezmen, Enes Yazıcı, Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gökhan Ataseven, Haldun Saffet İnal, Hamza Kablan, İbrahim Bekci, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kerem Alkin, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Mehmet Ziya Gökalp, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Müjdat Ede, Namık Kemal Gökalp, Nihat Kırmızı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Özdemir Ataseven, Ramazan Erbey, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Selim Dağbaşı, Serdar Turhan, Sibel Gökalp, Tamer Akbal ve Uğur Akkafa.
ADLİ KONTROL ALTINDAKİ 5 ŞÜPHELİ
Adli kontrol tedbiri uygulanan 5 şüpheli ise Büşra Alçelik, Gözde Hacıoğlu, Halil İbrahim Ege, Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz olarak kayıtlara geçti.
HAKKINDA YAKALAMA İŞLEMİ BULUNAN 12 ŞÜPHELİ
Hakkında yakalama işlemi bulunan 12 şüphelinin isimleri şöyle:
Bilal Çalışkan (yurt dışı), Celal Naz (yurt dışı), Cengiz Avcı (yurt dışı), Enes Furkan Çetinkaya, Erdem Bektaş (cezaevi), Mehmet Salih Turhan, Mustafa Bor, Selahattin Reha Şen, Serhat Güven, Şener Gümüş, Şerife Gül Yıldırım ve Yunus Emre Yıldırım.