Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Gürlek, “Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturmasının çok yönlü sürdüğü belirtildi. Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 45'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 12 şüpheli hakkında yakalama işlemleri başlatılırken, gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor. "VATANDAŞLARIMIZIN BİRİKİMLERİNİ KORUYORUZ" Gürlek, devlet kurumlarının vatandaşların alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla koordinasyon içerisinde çalıştığını belirtti. Gürlek, açıklamasında şu ifadeyi kullandı: "Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir."

(Foto: Sosyal Medya) ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU Soruşturma kapsamında mal kaçırılmasının ve mağdur vatandaşların haklarına ulaşmasının engellenmesinin önüne geçildiği belirtildi. Gürlek, tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının ise dondurulduğunu açıkladı. "KİMSE KORUNMUYOR, KİMSE KAYIRILMIYOR" Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma kapsamında sorumluluk zincirinin deliller doğrultusunda takip edildiğini belirterek, şüphelilerin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresinin hukuk karşısında ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı. Gürlek, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini ve mağdur vatandaşların haklarının sahipsiz bırakılmayacağını ifade etti. Bakanlığın daha önceki açıklamasında da sermaye piyasalarına yönelik soruşturmalarda mağdur vatandaşların haklarının korunması için gerekli hukuki tedbirlerin uygulanacağı belirtilmişti.