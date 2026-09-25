DMM, sosyal medya platformlarında paylaşılan söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, fon ödemeleri için vatandaşlardan herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı alınmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

VATANDAŞLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK

DMM'nin açıklamasında, "Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

TASFİYE SÜREÇLERİ YETKİLİ KURUMLARCA YÜRÜTÜLÜYOR

Tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütüldüğü belirtilen açıklamada, temel amacın yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi olduğu vurgulandı.