DMM'den fon ödemeleri açıklaması: Vatandaşlardan ücret alınacağı iddiası asılsız
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan “tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
DMM, sosyal medya platformlarında paylaşılan söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, fon ödemeleri için vatandaşlardan herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı alınmasının söz konusu olmadığı belirtildi.
VATANDAŞLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK
DMM'nin açıklamasında, "Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.
TASFİYE SÜREÇLERİ YETKİLİ KURUMLARCA YÜRÜTÜLÜYOR
Tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütüldüğü belirtilen açıklamada, temel amacın yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi olduğu vurgulandı.
SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR
DMM, konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ile idari kurumların incelemelerinin de titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması istendi.