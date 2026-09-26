Yürüyüş için parka gitti, saldırıya uğrayıp komaya girdi! Fizik öğretmeni Cumhur Öztürk yaşam savaşı veriyor
Konya’da doktor tavsiyesi üzerine yürüyüş yapmak için parka çıkan fizik öğretmeni Cumhur Öztürk, hiç tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçiren, kafatasında çatlak ve dişlerinde kırık oluşan 49 yaşındaki Öztürk, kaldırıldığı hastanede iki ameliyat geçirdi. Yaklaşık 1 aydır komada olan Öztürk’ün hayati tehlikesi sürerken, olayın ardından kaçan şüpheli Abdullah Erdal tutuklandı. Acılı aile, saldırganın en ağır cezayı almasını istedi.
28 Ağustos akşam saatlerinde Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir parkta meydana gelen olayda yaklaşık 6 ay önce kalp krizi geçiren ve 2 kez anjiyo olan fizik öğretmeni Cumhur Öztürk, doktorunun tavsiyesi üzerine yürüyüş yapmak için parka çıktı.
Öztürk, yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği, kafatasında çatlak ve dişlerinde kırık oluştuğu belirlendi.
2 AMELİYAT GEÇİRDİ, 1 AYDIR KOMADA
Ağır yaralanan Cumhur Öztürk, hastanede 2 kez ameliyat edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Öztürk'ün yaklaşık 1 aydır komada olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
SALDIRGAN YAKALANDI VE TUTUKLANDI
Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanığı Hakan K.'nin (23) ifadesine başvurdu.
Hakan K.'nin, yürüyüş yaptığı sırada kavga sesi duyduğunu, Öztürk'ü 35-40 yaşlarında, iri yapılı ve kel bir kişinin dövdüğünü, şüphelinin yanında bir kişinin daha bulunduğunu ve olayın ardından otogar istikametine gittiklerini söylediği öğrenildi.
Polisin yürüttüğü çalışma sonucunda şüpheli Abdullah Erdal yakalandı. Erdal ifadesinde Öztürk'ü tanımadığını, kendisine baktığını ve küfür ettiğini ileri sürdü.
Abdullah Erdal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AİLEDEN "EN AĞIR CEZAYI ALSIN" ÇAĞRISI
Saldırganı tanımadıklarını belirten Cumhur Öztürk'ün eşi Saba Öztürk, yaşananlara tepki gösterdi.
Saba Öztürk, "Bu kişiyi tanımıyoruz. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyoruz. Eşim sadece yürüyüş yapmak istemişti. Tek suçu parkta yürüyüş yapmak mı? Eşim hiç tanımadığı biri yüzünden 1 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Bu çok acı. Bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.