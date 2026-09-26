28 Ağustos akşam saatlerinde Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir parkta meydana gelen olayda yaklaşık 6 ay önce kalp krizi geçiren ve 2 kez anjiyo olan fizik öğretmeni Cumhur Öztürk, doktorunun tavsiyesi üzerine yürüyüş yapmak için parka çıktı.

Öztürk, yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği, kafatasında çatlak ve dişlerinde kırık oluştuğu belirlendi.

2 AMELİYAT GEÇİRDİ, 1 AYDIR KOMADA

Ağır yaralanan Cumhur Öztürk, hastanede 2 kez ameliyat edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Öztürk'ün yaklaşık 1 aydır komada olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.