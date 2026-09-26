Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon! Tutuklu sayısı 51'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı ve toplam sayı 51'e yükseldi. Tutuklananlar arasında eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı. Daha önce Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da tutuklandığı soruşturmada, 76 şüpheli hakkında adli işlem yürütülüyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, son gelişmeleri aktardı.