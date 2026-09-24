İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Fon soruşturması kapsamında 21 şüpheliden 8'i hakkında tutuklama, 2 şüpheli için ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Foto: ahaber.com.tr - Arşiv)

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam tutuklu sayısı 34'e yükseldi. 11 şüphelinin İSE hakimlikteki işlemleri sürüyor.

TUTUKLANAN İSİMLERİN LİSTESİ Pusula Portföy'ün eski CEO'su Ayşe Seher Aydın

Asistan Enes Yazıcı

Portföy yöneticisi Feryal Köker

Portföy yöneticisi Onur Göğebakan

Portföy yöneticisi Orçun Berkay Kaya

Portföy yöneticisi Müjdat Ede

Kıdemli fon yöneticisi Oğuzhan Özerkaya

Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan

ADLİ KONTROL KARARI UYGULANANLAR Finans danışmanı Sezai Bekgöz

Nilgün Sarıçalı

ÇOK SAYIDA YÖNETİCİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmada daha önce; Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Holding patronu Altunç Kumova, Tera Portföy Yöneticisi İbrahim Bekçi, Hedef Holding patronu Namık Kemal Gökalp, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklanmıştı.