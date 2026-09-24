Sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturmasında yeni gelişme! 8 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam tutuklu sayısı 34'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
21 ŞÜPHELİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıkta yapılan işlemlerin ardından 21 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Şüpheliler, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
8 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA
Gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam tutuklu sayısı 34'e yükseldi. 11 şüphelinin İSE hakimlikteki işlemleri sürüyor.
TUTUKLANAN İSİMLERİN LİSTESİ
Pusula Portföy'ün eski CEO'su Ayşe Seher Aydın
Asistan Enes Yazıcı
Portföy yöneticisi Feryal Köker
Portföy yöneticisi Onur Göğebakan
Portföy yöneticisi Orçun Berkay Kaya
Portföy yöneticisi Müjdat Ede
Kıdemli fon yöneticisi Oğuzhan Özerkaya
Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan
ADLİ KONTROL KARARI UYGULANANLAR
Finans danışmanı Sezai Bekgöz
Nilgün Sarıçalı
ÇOK SAYIDA YÖNETİCİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmada daha önce; Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Holding patronu Altunç Kumova, Tera Portföy Yöneticisi İbrahim Bekçi, Hedef Holding patronu Namık Kemal Gökalp, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklanmıştı.