Murat Ongun Karakuş, "Maddi durumum zordu. 'Kazancımız ne olacak?' diye sordum. Emrah Bağdatlı 'İş olsa da olmasa da sana her ay 100 bin lira vereceğim' dedi. Her ayın 15'i ile 20'si arasında 100 bin lirayı Bağdatlı'dan elden nakit olarak aldım" dedi.

Murat Ongun Şirket devrinin ardından KİPTAŞ'tan ilk etapta 2 milyon liralık iş alındığını ifade eden Karakuş, Medya A.Ş'deki dev ihaleyi ise şu sözlerle aktardı: "Gümüşsuyu'ndaki ofise gittiğimde Başak Tatlı'nın birçok evrak hazırladığını gördüm. Bunlara kaşe ve imza yapmamı söylediler. 'Bu nedir?' diye sorduğumda, 'Medya A.Ş. 2025 ihalesine giriyoruz' dediler. Evrakta 67 milyon küsuratlı bir rakam gördüm. Sadece kaşe yapıp imza attım. Kapalı zarfta ihaleye girildi ve birkaç gün sonra 'İhale uhdenizde kalmıştır' diye mail geldi."

İNGİLTERE'YE PARA TRANSFERİ

Operasyon sürecinden önce Galata'da 45 bin lira kirayla bir ofis tutulduğunu, 6 aylık kiranın elden Bağdatlı tarafından ödendiğini aktaran Karakuş, şirket üzerinden yurtdışına yapılan şüpheli para transferine dikkat çekti. Hasta olduğu bir gün e-imza ile İngiltere'deki bir firmaya 39 bin sterlin aktarıldığını belirten Karakuş, bu durumdan şüphelendiğini ancak avukatlar tarafından "Bir sorun yok, işleri çok ucuza yapıyorlar" denilerek geçiştirildiğini vurguladı.