İBB davasında sanık Burak Karakuş anlattı: 67 milyon liralık ihale ve aylık 100 bin liralık ödeme iddiası
"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanık Burak Karakuş mahkemede hakim karşısına çıktı. Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın yönlendirmesiyle paravan bir şirketin başına geçirildiğini itiraf eden Karakuş, Medya A.Ş.'den 67 milyonluk ihale aldığını, kendisine ise her ay 100 bin TL "sus payı" ödendiğini anlattı.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 23. gününde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan tutuksuz sanık, eski spor muhabiri Burak Karakuş savunma yaptı.
Karakuş, Medya A.Ş. üzerinden yürütülen milyonluk kurgu ihalelerle nasıl paravan bir patrona dönüştürüldüğünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Karakuş, 2023-2024 yıllarında yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle eski müdürü Murat Ongun'u aradığını ve Ongun'un ofisinde görüştüklerini belirtti.
Karakuş, "Kamera kiralayıp ufak çaplı işler yapabileceğimi söyledim. Şirketim olup olmadığını sordu. Olmadığını söyleyince beni 'Benim bu işleri yürüten arkadaşım' dediği Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdi. Bağdatlı beni ofisine çağırarak, 'Sana 2015-2017 yıllarında kurulmuş, açılımında organizasyon, medya ve yapım geçen eski bir şirket lazım' dedi" ifadelerini kullandı.
AYLIK 100 BİN TL SUS PAYI
Bağdatlı'nın talimatıyla şirket aradığını söyleyen Karakuş, kuzeninin akrabasından bulduğu 'Doğuş Grubu Pazarlama' adlı şirketi sunduğunu aktardı. Avukat onayından sonra 200 bin lira ödenerek şirketin üstlerine devredildiğini kaydeden itirafçı Karakuş, sermayesi olmadığını belirterek aylık elden nakit ödeme aldığını itiraf etti.