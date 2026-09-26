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İBB davasında sanık Burak Karakuş anlattı: 67 milyon liralık ihale ve aylık 100 bin liralık ödeme iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İBB davasında sanık Burak Karakuş anlattı: 67 milyon liralık ihale ve aylık 100 bin liralık ödeme iddiası

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanık Burak Karakuş mahkemede hakim karşısına çıktı. Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın yönlendirmesiyle paravan bir şirketin başına geçirildiğini itiraf eden Karakuş, Medya A.Ş.'den 67 milyonluk ihale aldığını, kendisine ise her ay 100 bin TL "sus payı" ödendiğini anlattı.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 23. gününde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan tutuksuz sanık, eski spor muhabiri Burak Karakuş savunma yaptı.

Karakuş, Medya A.Ş. üzerinden yürütülen milyonluk kurgu ihalelerle nasıl paravan bir patrona dönüştürüldüğünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Karakuş, 2023-2024 yıllarında yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle eski müdürü Murat Ongun'u aradığını ve Ongun'un ofisinde görüştüklerini belirtti.

Emrah BağdatlıEmrah Bağdatlı

Karakuş, "Kamera kiralayıp ufak çaplı işler yapabileceğimi söyledim. Şirketim olup olmadığını sordu. Olmadığını söyleyince beni 'Benim bu işleri yürüten arkadaşım' dediği Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdi. Bağdatlı beni ofisine çağırarak, 'Sana 2015-2017 yıllarında kurulmuş, açılımında organizasyon, medya ve yapım geçen eski bir şirket lazım' dedi" ifadelerini kullandı.

Emrah BağdatlıEmrah Bağdatlı

AYLIK 100 BİN TL SUS PAYI
Bağdatlı'nın talimatıyla şirket aradığını söyleyen Karakuş, kuzeninin akrabasından bulduğu 'Doğuş Grubu Pazarlama' adlı şirketi sunduğunu aktardı. Avukat onayından sonra 200 bin lira ödenerek şirketin üstlerine devredildiğini kaydeden itirafçı Karakuş, sermayesi olmadığını belirterek aylık elden nakit ödeme aldığını itiraf etti.

Murat OngunMurat Ongun

Karakuş, "Maddi durumum zordu. 'Kazancımız ne olacak?' diye sordum. Emrah Bağdatlı 'İş olsa da olmasa da sana her ay 100 bin lira vereceğim' dedi. Her ayın 15'i ile 20'si arasında 100 bin lirayı Bağdatlı'dan elden nakit olarak aldım" dedi.

Murat OngunMurat Ongun

Şirket devrinin ardından KİPTAŞ'tan ilk etapta 2 milyon liralık iş alındığını ifade eden Karakuş, Medya A.Ş'deki dev ihaleyi ise şu sözlerle aktardı: "Gümüşsuyu'ndaki ofise gittiğimde Başak Tatlı'nın birçok evrak hazırladığını gördüm. Bunlara kaşe ve imza yapmamı söylediler. 'Bu nedir?' diye sorduğumda, 'Medya A.Ş. 2025 ihalesine giriyoruz' dediler. Evrakta 67 milyon küsuratlı bir rakam gördüm. Sadece kaşe yapıp imza attım. Kapalı zarfta ihaleye girildi ve birkaç gün sonra 'İhale uhdenizde kalmıştır' diye mail geldi."

İBB davasında sanık Burak Karakuş anlattı: 67 milyon liralık ihale ve aylık 100 bin liralık ödeme iddiası - 1

İNGİLTERE'YE PARA TRANSFERİ
Operasyon sürecinden önce Galata'da 45 bin lira kirayla bir ofis tutulduğunu, 6 aylık kiranın elden Bağdatlı tarafından ödendiğini aktaran Karakuş, şirket üzerinden yurtdışına yapılan şüpheli para transferine dikkat çekti. Hasta olduğu bir gün e-imza ile İngiltere'deki bir firmaya 39 bin sterlin aktarıldığını belirten Karakuş, bu durumdan şüphelendiğini ancak avukatlar tarafından "Bir sorun yok, işleri çok ucuza yapıyorlar" denilerek geçiştirildiğini vurguladı.

İBB davasında sanık Burak Karakuş anlattı: 67 milyon liralık ihale ve aylık 100 bin liralık ödeme iddiası - 2

İtirafçı sanık Karakuş, şirketin kuruluşundan isim seçimine kadar her talimatın Bağdatlı'dan geldiğini kanıtlayan Bağdatlı ile olan yazışmalarını mahkeme heyetine sundu. Savunmasını tamamlayan Karakuş, kendisine soru yönelten Murat Ongun'un "Emrah Bağdatlı her ay sana niye 100 bin TL verdi?" sorusunu ise "Ben öyle duruyordum, bana para veriyorlardı" diye cevapladı.

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