İstanbul’daki fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın savcılıkta verdiği ifadeye ahaber.com.tr ulaştı. Turhan, Pusula Portföy’ün yönetim ve işlemlerinden sorumlu olmadığını öne sürerken, ifadesinin devamında şirketin küçültülmesi için yönetime tavsiyede bulunduğunu söyledi. Turhan, 3 işlemde 1,8 milyar TL nakit için “şahsi birikimim” savunmasını yaptı.

Fon soruşturması derinleşirken çarpıcı detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren ve sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanan şüpheli Pusula patronu Serdar Turhan'a, Pusula Grubu bünyesindeki şirketler, fonlar, hisse işlemleri ve milyarlarca liralık para hareketleriyle ilgili ayrıntılı sorular yöneltildi. Erdoğandan fon soruşturması mesajı ERDOĞAN'DAN FON SORUŞTURMASI MESAJI Turhan, holdingin yatırım ve stratejilerini bizzat kendisinin belirlediğini, holding işlemlerinde yetkili olduğunu söyledi. "PYŞ İLE ALAKAM KALMADI" SAVUNMASI

Turhan, Pusula Portföy Yönetim Şirketini finansal bir ekosistem oluşturmak amacıyla kurduğunu, daha sonra yönetimi Muhammed Yarız ve yeni yönetim kadrosuna devrettiğini anlattı. MUHAMMED YARIZ'A AİT YAKLAŞIK 200 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ 5 LÜKS ARACA EL KOYMA KARARI Şirketi devrettiğinde büyüklüğünün yaklaşık 30 milyon TL olduğunu belirten Turhan, "Bu devirden sonra PYŞ ile herhangi bir alakam kalmadı, yaptığı işlemlerle ilgili bir bilgim olmadı" şeklinde savunma yaptı. Ancak ifadenin ilerleyen bölümlerinde Turhan'ın PYŞ'de kendi adına fon yatırımı bulunduğu da ortaya çıktı. Turhan, PKZ fonunu şahsi olarak aldığını, fonda Katılımevim hisselerinin bulunduğunu ve kendi bilgisi dahilinde PYŞ yöneticilerinin bu hisseleri satarak elde edilen nakdi başka fonlarda kullandığını söyledi. Ayrıca temerrüde düşen fonlarda yaklaşık 5-6 milyar TL parasının bulunduğunu öne sürdü. Milyarlarca liralık fon dosyasında şok ifadeler MİLYARLARCA LİRALIK FON DOSYASINDA ŞOK İFADELER "YÖNETİMLE ALAKAM YOK" DEDİ, "KÜÇÜLÜN" TALİMATINI ANLATTI!

Turhan'ın savunmasındaki en dikkat çekici bölümlerden biri, PYŞ yönetimiyle herhangi bir icrai bağlantısının bulunmadığını söylemesinin ardından yaptığı açıklamalar oldu. Turhan, Pusula PYŞ'nin 30 milyon TL seviyesinden yaklaşık 500 milyar TL büyüklüğe ulaşmasının piyasada konuşulduğunu, buna rağmen SPK'dan herhangi bir uyarı gelmemesinin kendisini rahatlattığını söyledi.

Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ahaber.com.tr'de | Fotoğraf: A Haber Arşiv Ardından Haziran 2026'da şirket yöneticilerine, piyasadaki algıyı beğenmediğini ve "bu kadar büyümenin yerine artık küçülerek yola devam edilmesi gerektiğini" söylediğini kabul etti. Yönetimin de buna göre küçülme sürecine girdiğini anlattı. Bu anlatım, Turhan'ın bir taraftan PYŞ'nin yönetimi ve icrai kararlarıyla ilgisinin bulunmadığını savunurken diğer taraftan şirketin büyüklüğü ve küçülme stratejisi konusunda yönetim kadrosuyla doğrudan temas hâlinde olduğunu ortaya koydu. Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı! FON SORUŞTURMASININ PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI! GÜNDOĞDU'DA 3,5 MİLYARDAN 105 MİLYAR TL'YE ÇIKIŞ SORULDU

Savcılık, Gündoğdu şirketinin Turhan grubuna geçmeden önce yaklaşık 3,5 milyar TL değerinde olduğunu, satın alma sonrasında faaliyet bulunmamasına karşın şirket değerinin 105 milyar TL'ye yükseldiğini hatırlatarak bunun nasıl gerçekleştiğini sordu. Turhan ise şirketin satın alınmasında "hiçbir şekilde bulunmadığını", alımı Muhammed Yarız'ın yaptığını söyledi. Ancak aynı cevap içerisinde Gündoğdu için "alma amacımız" ifadesini kullanan Turhan, şirketi enerji ve veri merkezi yatırımlarıyla büyütmeyi planladıklarını anlattı. Ayrıca şirketle ilgili SPK sürecinde kurumla birçok görüşme yaptığını da ifade etti.