Fon soruşturmasında gelişme! Tera Patronu Tezmen ve Öztürk'ün ifadeleri ahaber.com.tr'de: "Fon yöneticiliğim kağıt üzerindeydi" savunması

Fon soruşturmasında Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün ifadeleri dosyaya yansıdı.

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in gözaltı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tezmen'in, soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alınmasının ardından götürüldüğü anlar yer aldı.

"STRATEJİK KARARLARI BEN VERİRİM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu'nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söyledi. Ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığına ilişkin doğrudan bir ilgisinin bulunmadığını savunan Tezmen, Tera PYŞ'nin ayrı bir yönetim yapısına sahip olduğunu belirtti. Fonların alım-satım kararlarından haberdar olmadığını öne sürdü.

"1,4 MİLYAR LİRALIK ŞİRKET NASIL 280 MİLYAR OLDU?"

Savcılık, Tezmen'e Tera Yatırım'ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yıl içerisinde 280 milyar liraya yükselmesini de sordu.

Tezmen, söz konusu yükselişi şirketin büyümesi ve gerçekleştirdiği yatırımlarla açıkladı. Tezmen, "Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz" dedi.

Savcılık, Tera Grubu bünyesindeki diğer şirketlerin piyasa değerlerindeki artışları da Tezmen'in önüne koydu.

Sorgu tutanağına göre TRHOL'ün piyasa değeri yaklaşık 450 milyon liradan 135 milyar liraya, TEHOL'ün 1,9 milyar liradan 103 milyar liraya, PEKER'in ise yaklaşık 5 milyar liradan 100 milyar liraya yükseldi.

Savcılık, Tezmen'in sahibi olduğu 4 şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkmasını nasıl açıkladığını sordu. Tezmen ise söz konusu artışların şirketlerin faaliyetleri, büyümesi ve yatırımcı güveniyle bağlantılı olduğunu savundu.

"VATANDAŞIN FON PARASIYLA KENDİ HİSSENİZİ Mİ ALDINIZ?"

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Tera fonlarının grup şirketlerine yaptığı yatırımlar oldu.

Savcılık, Tezmen'e fonlarda toplanan paraların, kontrolündeki şirketlerin hisselerini almak ve bu hisselerin fiyatlarını yükseltmek amacıyla kullanılıp kullanılmadığını sordu.

Tezmen, bu iddiayı reddetti. Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını savunan Tezmen, söz konusu işlemler nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının kendisine herhangi bir menfaat sağlamadığını ileri sürdü.

"HİSSEYİ YÜKSELTELİM, ELDEN PARA VER" PAZARLIĞI MI?

Savcılık bu kez, fonlar aracılığıyla şirket hisselerinin alınması ve fiyatlarının yükseltilmesi karşılığında şirket sahiplerinden elden para alınıp alınmadığını sordu.

Tezmen'e, "Biz sizin hissenizi fonlarla alalım, fiyatını yükseltelim; siz de karşılığında elden para verin" şeklinde bir pazarlık yapılıp yapılmadığı soruldu.

Tezmen ise böyle bir ilişkinin kesinlikle söz konusu olmadığını savundu.

"BİNLERCE VATANDAŞ MAĞDUR, SORUMLULUĞUNUZ VAR MI?"

Savcılık, Tezmen'e Tera PYŞ'nin temerrüde düşmesi nedeniyle parasını tahsil edemeyen binlerce vatandaşın yaşadığı mağduriyette kendisini sorumlu görüp görmediğini de sordu.

Tezmen, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ancak Tera'nın veya şirket yöneticilerinin herhangi bir kusurunun bulunmadığını savundu.

Bir günde yaklaşık 300 milyar liralık para çekme talebi geldiğini ileri süren Tezmen, yaşanan sürecin piyasada oluşan panik havasından kaynaklandığını öne sürdü.

MASAK RAPORUNDAKİ 1 MİLYAR 159 MİLYON LİRALIK TRANSFER

Savcılık, MASAK raporuna göre Tezmen'in 28 Ağustos 2026 tarihinde Özen Kuzu'ya tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin lira gönderdiğini belirterek, paranın neden gönderildiğini, karşılığında ne alındığını ve işleme ilişkin sözleşme ile belgelerin nerede olduğunu sordu.

Tezmen ise söz konusu işlemin Prive Sigorta'nın satın alınmasıyla bağlantılı olduğunu düşündüğünü ancak işlemin ayrıntılarını hatırlamadığını söyledi.

MİLYARLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ SORULDU

Savcılık ayrıca Tezmen'in gerçekleştirdiği para transferlerini de sorguladı.

Tezmen'in Tera Yatırım Bankası'na 2,8 milyar lira gönderdiğini, Tera Yatırım Holding'den yaklaşık 2 milyar lira, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den ise yaklaşık 2,77 milyar lira aldığı belirtilerek, söz konusu para trafiğinin nedenleri soruldu.

Tezmen, işlemlerin Tera Yatırım Bankası'nın sermaye artırımıyla bağlantılı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Savcılık ayrıca Tezmen'in toplam para transfer hacmindeki artışı da gündeme getirdi. Sorgu tutanağına göre Tezmen'in para transfer hacmi 2024 yılında 210 milyon lira seviyesindeyken, 2025 yılında 5,87 milyar liraya yükseldi. Bu artışın nedeni de Tezmen'e soruldu.