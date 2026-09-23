Fon soruşturmasında gelişme! Tera Patronu Tezmen ve Öztürk'ün ifadeleri ahaber.com.tr'de: "Fon yöneticiliğim kağıt üzerindeydi" savunması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının vatandaşların mağduriyetine konu olan fon soruşturmasında Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün savcılık ifadelerine ahaber.com.tr ulaştı. Savcılık, fon paralarının Tera'nın kendi hisselerinin fiyatını yükseltmek için kullanılıp kullanılmadığını, şirket sahiplerinden elden para alınıp alınmadığını ve milyarlarca liralık para trafiğinin nedenini sorgularken, Tezmen suçlamaları reddetti, Öztürk ise bazı fon alımlarını "hâkim ortağın iradesinin yansıması" sözleriyle açıkladı.
Fon soruşturmasında Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün ifadeleri dosyaya yansıdı.
GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in gözaltı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tezmen'in, soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alınmasının ardından götürüldüğü anlar yer aldı.
"STRATEJİK KARARLARI BEN VERİRİM"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu'nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söyledi. Ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığına ilişkin doğrudan bir ilgisinin bulunmadığını savunan Tezmen, Tera PYŞ'nin ayrı bir yönetim yapısına sahip olduğunu belirtti. Fonların alım-satım kararlarından haberdar olmadığını öne sürdü.
"1,4 MİLYAR LİRALIK ŞİRKET NASIL 280 MİLYAR OLDU?"
Savcılık, Tezmen'e Tera Yatırım'ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yıl içerisinde 280 milyar liraya yükselmesini de sordu.
Tezmen, söz konusu yükselişi şirketin büyümesi ve gerçekleştirdiği yatırımlarla açıkladı. Tezmen, "Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz" dedi.
Savcılık, Tera Grubu bünyesindeki diğer şirketlerin piyasa değerlerindeki artışları da Tezmen'in önüne koydu.
Sorgu tutanağına göre TRHOL'ün piyasa değeri yaklaşık 450 milyon liradan 135 milyar liraya, TEHOL'ün 1,9 milyar liradan 103 milyar liraya, PEKER'in ise yaklaşık 5 milyar liradan 100 milyar liraya yükseldi.
Savcılık, Tezmen'in sahibi olduğu 4 şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkmasını nasıl açıkladığını sordu. Tezmen ise söz konusu artışların şirketlerin faaliyetleri, büyümesi ve yatırımcı güveniyle bağlantılı olduğunu savundu.
"VATANDAŞIN FON PARASIYLA KENDİ HİSSENİZİ Mİ ALDINIZ?"
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Tera fonlarının grup şirketlerine yaptığı yatırımlar oldu.
Savcılık, Tezmen'e fonlarda toplanan paraların, kontrolündeki şirketlerin hisselerini almak ve bu hisselerin fiyatlarını yükseltmek amacıyla kullanılıp kullanılmadığını sordu.
Tezmen, bu iddiayı reddetti. Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını savunan Tezmen, söz konusu işlemler nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının kendisine herhangi bir menfaat sağlamadığını ileri sürdü.
"HİSSEYİ YÜKSELTELİM, ELDEN PARA VER" PAZARLIĞI MI?
Savcılık bu kez, fonlar aracılığıyla şirket hisselerinin alınması ve fiyatlarının yükseltilmesi karşılığında şirket sahiplerinden elden para alınıp alınmadığını sordu.
Tezmen'e, "Biz sizin hissenizi fonlarla alalım, fiyatını yükseltelim; siz de karşılığında elden para verin" şeklinde bir pazarlık yapılıp yapılmadığı soruldu.
Tezmen ise böyle bir ilişkinin kesinlikle söz konusu olmadığını savundu.
"BİNLERCE VATANDAŞ MAĞDUR, SORUMLULUĞUNUZ VAR MI?"
Savcılık, Tezmen'e Tera PYŞ'nin temerrüde düşmesi nedeniyle parasını tahsil edemeyen binlerce vatandaşın yaşadığı mağduriyette kendisini sorumlu görüp görmediğini de sordu.
Tezmen, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ancak Tera'nın veya şirket yöneticilerinin herhangi bir kusurunun bulunmadığını savundu.
Bir günde yaklaşık 300 milyar liralık para çekme talebi geldiğini ileri süren Tezmen, yaşanan sürecin piyasada oluşan panik havasından kaynaklandığını öne sürdü.
MASAK RAPORUNDAKİ 1 MİLYAR 159 MİLYON LİRALIK TRANSFER
Savcılık, MASAK raporuna göre Tezmen'in 28 Ağustos 2026 tarihinde Özen Kuzu'ya tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin lira gönderdiğini belirterek, paranın neden gönderildiğini, karşılığında ne alındığını ve işleme ilişkin sözleşme ile belgelerin nerede olduğunu sordu.
Tezmen ise söz konusu işlemin Prive Sigorta'nın satın alınmasıyla bağlantılı olduğunu düşündüğünü ancak işlemin ayrıntılarını hatırlamadığını söyledi.
MİLYARLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ SORULDU
Savcılık ayrıca Tezmen'in gerçekleştirdiği para transferlerini de sorguladı.
Tezmen'in Tera Yatırım Bankası'na 2,8 milyar lira gönderdiğini, Tera Yatırım Holding'den yaklaşık 2 milyar lira, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den ise yaklaşık 2,77 milyar lira aldığı belirtilerek, söz konusu para trafiğinin nedenleri soruldu.
Tezmen, işlemlerin Tera Yatırım Bankası'nın sermaye artırımıyla bağlantılı olduğunu düşündüğünü söyledi.
Savcılık ayrıca Tezmen'in toplam para transfer hacmindeki artışı da gündeme getirdi. Sorgu tutanağına göre Tezmen'in para transfer hacmi 2024 yılında 210 milyon lira seviyesindeyken, 2025 yılında 5,87 milyar liraya yükseldi. Bu artışın nedeni de Tezmen'e soruldu.
FON SORUŞTURMASINDA KRİTİK İFADELER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Alper Öztürk'ün de ifadesi alındı.
Finans sektöründeki eğitim ve kariyer geçmişini anlatan Alper Öztürk, 2022 yılının ekim ayında Tera Portföy Yönetim Şirketinde genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını belirtti.
Alper Öztürk, görev süresi boyunca risk yönetimi, denetim, araştırma, portföy yönetimi, iç kontrol ve operasyon birimlerinin oluşturulması ve güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.
"SADECE KAĞIT ÜZERİNDE FORMALİTEDEN İBARETTİ"
Savcılık, Alper Öztürk'e Vişne Madencilik halka arzında Tera fonlarının rolünü ve kendisinin konumunu sordu.
Alper Öztürk, halka arzda Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Vişne hissesi almak üzere talepte bulunduğunu ve halka arz sonunda uygun görülen miktarda hissenin fona tahsis edildiğini belirtti.
Kendisinin fon yöneticisi olarak görünmesine ilişkin ise Alper Öztürk, "Portföy yöneticiliğim sadece kağıt üzerinde formaliteden ibaretti" dedi.
Hisse alımının diğer yönetici Ayşegül Kaya tarafından gerçekleştirildiğini belirten Alper Öztürk, bu kararın Kaya'nın kendi başına alabileceği bir karar olmadığını savundu.
Alper Öztürk, "Bu karar hakim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup, hakim ortağın iradesinin yansımasıdır" ifadelerini kullandı.
VİŞNE HİSSELERİ İÇİN "İNİSİYATİFİM YOKTU" SAVUNMASI
Halka arz sonrasında ilgili hissede kendisinin herhangi bir alım, satım veya işlem inisiyatifi bulunmadığını öne süren Alper Öztürk, ikinci piyasadaki işlemlere ilişkin çalışanları uyardığını söyledi.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Vişne pay piyasası işlemleriyle ilgili şirketten savunma talep edilmesinin kendisini rahatsız ettiğini belirten Alper Öztürk, bunun üzerine portföy yöneticiliği görevlerinden ayrılma kararı aldığını ifade etti.
DESTEK FAKTORİNG SORUSUNA DA AYNI SAVUNMA
Alper Öztürk'e bu kez Destek Faktoring'in halka arzında Tera fonlarının rolü ve kendi konumu soruldu.
Alper Öztürk, Tera Portföy Birinci Serbest Fonun Destek Faktoring hissesi almak üzere talepte bulunduğunu, halka arzın ardından hisselerin fona tahsis edildiğini belirtti.
Bu işlemde de kendisinin doğrudan bir işlem inisiyatifi olmadığını savunan Alper Öztürk, "Bu karar ancak hakim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup, hakim ortağın iradesinin yansıması ile olabilir" dedi.
Ancak Alper Öztürk, bu işlemle ilgili olayların nasıl geliştiği konusunda doğrudan bilgi sahibi olmadığını da belirterek, "İşleyişin böyle olabileceğini düşündüğüm için ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.
"SUÇLAMALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"
12 Ocak 2026'da Tera Portföy Yönetim Şirketindeki genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını belirten Alper Öztürk, halen danışmanlık görevini sürdürdüğünü söyledi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Alper Öztürk, savunmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:
"Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. PYŞ genel müdürlüğü ve fon yöneticiliği yaptığım dönemde suçsuz olduğumu açık bir şekilde anlattım. Sadece kağıt üzerinde fon yöneticisi sıfatına sahiptim. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı talep ederim."
AVUKATLARDAN "HAKSIZ MENFAAT YOK" SAVUNMASI
Alper Öztürk'ün avukatları Engin Çelebi ve Gülhan Can Akdağ ise müvekkillerinin beyanlarına katıldıklarını belirterek, dosya kapsamında haksız menfaat elde edildiğine ilişkin bir durum bulunmadığını savundu.
Avukatlar, müvekkillerinin eğitim ve kariyer geçmişi nedeniyle Tera Portföy bünyesinde görev yaptığını belirterek, "Herhangi bir şekilde usulsüz işlem ve haksız menfaat elde edinim söz konusu ise müvekkilimin bu duruma dahil olması mümkün değildir çünkü herhangi bir şekilde menfaatinin olmadığı aşikardır" ifadelerini kullandı.
Avukatlar ayrıca müvekkillerinin Vişne Madencilik ve Destek Faktoring halka arzlarında şahsen herhangi bir alım yapmadığını savunarak, bu durumun MKK kayıtlarından görülebileceğini belirtti.
Savunmada, müvekkil hakkında dolandırıcılık, piyasa dolandırıcılığı veya suç örgütü üyeliği/yöneticiliği suçlarının oluşmadığı öne sürüldü. Avukatlar, öncelikle serbest bırakılmasını, aksi kanaatte olunması halinde ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.
Avukatlar ayrıca şirket genel müdürünün her fondaki her bir hisse alımını veya pozisyon değişikliğini tek tek takip etmesinin mümkün olmadığını, ancak kendisine aktarılan konularda müdahale edebileceğini savundu.
SERDAR TURHAN'IN GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turhan'ın, soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alınmasının ardından götürüldüğü anlar yer aldı.
EMRE ALKİN BÖYLE GÖZALTINA ALINDI