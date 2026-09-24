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Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 Milyon TL değerindeki 5 lüks araca el koyma kararı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 Milyon TL değerindeki 5 lüks araca el koyma kararı

Fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirlenen 5 lüks aracın devir işlemleri mercek altına alındı. MASAK raporunda, araçların soruşturma öncesinde farklı kişiler üzerine devredildiğinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu 5 araç için el koyma kararı alınırken, 4 araç muhafaza altına alındı. Diğer 1 araç için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmadaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

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