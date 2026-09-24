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Fon yatırımcılarının hakları için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlığında yapılacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon yatırımcılarının hakları için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlığında yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında, 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Yarın da devam etmesi planlanan toplantılarda tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre Şimşek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında ABD'den bugün öğle saatlerinde dönüyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak.

ŞİMŞEK BAŞKANLIĞINDA "FON" TOPLANTISI

HANGİ KONULAR MASADA?
Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak.

TEMEL ÖNCELİK: HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASI
Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek.

YOL HARİTASI DEĞERLENDİRİLECEK
Toplantılarda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilecek.

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