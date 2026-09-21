Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında Pusula, Tera, Hedef ve Bulls başta olmak üzere bazı finans şirketlerinin yönetici ve yetkililerinin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni gelişmeleri duyurdu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.

25 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bakan Gürlek'in aktardığı bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetimi ve hisseleri Tera Holding'e devredilen Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu kapsamda 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında büyük ölçekli şirketlerin yönetim kademelerinde görev yapan bazı isimlerin de bulunduğu öğrenildi.

FON ŞİRKETLERİNİN MALVARLIĞI HAREKETLERİ DONDURULDU

Soruşturmanın mali boyutunda ise bazı finans şirketleri ve bağlantılı kişilerin para ve mal varlığı hareketleri incelemeye alındı.

Bu kapsamda;

Pusula Finans Holding

Pusula Yatırım Menkul Değerler

Tera Yatırım Menkul Değerler

Tera Portföy Yönetimi

Hedef Holding

Hedef Portföy Yönetimi

Bulls Yatırım Menkul Değerler

Bulls Portföy Yönetimi

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul

ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklandı.

EŞLERİ VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DA İNCELEMEDE

Soruşturma kapsamında adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığı hareketleri de incelemeye alındı.

Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler gönderildi.

BAKAN GÜRLEK: "SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuken sorumluluğu tespit edilen herkesin yargı önünde hesap vereceğini belirtti. Gürlek açıklamasında şunları kaydetti:

"Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır."

SPK'DAN FONLARA TEDBİR KARARI

Soruşturma sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da piyasalara yönelik tedbir kararları almıştı.

SPK tarafından Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi, A1 Portföy Yönetimi, Pardus Portföy Yönetimi ve Bulls Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verilmişti.

Kurul ayrıca listede yer alan 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine yönelik karar almıştı.

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında, soruşturmaların tüm yönleriyle sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, "Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.