Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı! Başsavcılıktan SPK'ya “gizli” müzekkere: 5 hisse ve fonlar incelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun 2026/149004 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 19 Ağustos 2026 tarihinde SPK'ya gönderdiği yazı, kamuoyunun günlerdir konuştuğu fon soruşturmasının en kritik başlangıç adımlarından biri oldu.

HİSSELERDE "100 KATA VARAN" ARTIŞ MERCEK ALTINDA Müzekkeredeki en dikkat çekici tespitlerden biri, bazı hisselerde görülen olağan dışı fiyat hareketleri oldu. Başsavcılık yazısında, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin fiyat hareketlerinin dijital ortamda takip edildiği belirtilerek, bazı hisselerin değerlerinde "yaklaşık 100 kata varacak şekilde artışlar" meydana geldiğinin belirlendiği kaydedildi.

Başsavcılığın, soruşturmanın gizli yürütülmesini özellikle istediği yazıda, son dönemde Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerdeki manipülatif hareketlerin portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin ihbarların bulunduğu, bunun yanı sıra savcılık tarafından da resen incelemeler yapıldığı belirtildi.

Savcılığın değerlendirmesine göre, fonların gerçekleştirdiği yoğun alımlar bir taraftan ilgili şirket hisselerinin fiyatlarını yükseltirken, diğer taraftan bu hisseleri portföyünde bulunduran fonların değerlerinde de artış oluşturuyordu.

BAŞSAVCILIK, SPEKÜLATİF HİSSELERİ VE İŞLEM YAPAN FONLARI İNCELEMEYE ALDI

Başsavcılık, soruşturmanın o aşamasında inceleme altında bulunan şirket ve hisseleri SPK'ya tek tek bildirdi. Savcılığın SPK'ya gönderdiği müzekkerede yalnızca hisseler değil, söz konusu hisselerde önemli alımlar gerçekleştirdiği belirtilen fonlar da yer aldı. Yazıda belirli fonlar aracılığıyla inceleme konusu hisselerde ciddi miktarda alım yapıldığı belirtildi.

Yazıda, bazı fon sahiplerinin incelemeye konu hisselerde bireysel olarak alım yaptıkları, bu alımların oluşturduğu talebin hisse değerinin yükselmesine neden olduğu, ardından söz konusu hisselerin fonlara satılmasıyla hem hisse fiyatında yeni bir yükseliş hem de fon değerinde artış meydana geldiği yönündeki tespitlere yer verildi.

Şirketlerin piyasa değeri, sermayesi, öz sermayesi ve dönemsel kâr açıklamalarının birlikte değerlendirildiği belirtilen müzekkerede, bazı hisselerin işlem gördüğü fiyatlarla şirketlerin mali göstergeleri arasında "uçurum niteliğinde" fiyat farkı bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.