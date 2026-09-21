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Fon yatırımcısı parasını nasıl alacak? Uzman isim tek tek anlattı: İşte tasfiye sürecinin detayları

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Fon yatırımcısı parasını nasıl alacak? Uzman isim tek tek anlattı: İşte tasfiye sürecinin detayları

Fon piyasasında yaşanan gelişmeler sonrası yatırımcıların gözü tasfiye sürecine çevrildi. SPK’nın aldığı kararla sürecin 6 aya kadar uzayabileceği belirtildi. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, tasfiye sürecinin nasıl işleyeceğini ve yatırımcıların merak ettiği detayları açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yatırım fonları için alınan yeni karar piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Pusula Yatırım ve Tera Yatırım'ın peş peşe temerrüde düşmesinin ardından SPK, fonlardaki tasfiye sürecini 6 aya kadar uzattı.

Fon piyasasına giren yüz binlerce yatırımcı "Paramı ne zaman alacağım?" sorusuna cevap ararken, A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz fonlardaki tasfiye sürecinin detaylarını anlattı.

FONLARDA TASFİYE SÜRECİ: YATIRIMCILARIN PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

TASFİYE SÜRECİ 6 AYA KADAR UZATILDI

Sürecin uzun bir periyoda yayılacağını belirten Korkmaz, "Geçtiğimiz hafta SPK bülteninde bu işin 3 aya kadar devam edebileceğinin altı çizilmişti. Dün gece yarısı SPK yeni bir bildiri sundu, onda da bu sürenin 6 aya kadar uzayabileceğinin altını çizdi. İlk düzenlemeler 28 Ağustos'tan itibaren geldi ve 31 Ağustos Pazartesi günü ilk işlem günüydü. Aslında ilk iki haftalık periyotta piyasada çok fazla oynaklık yoktu, akabinde ise çöküş başladı. Önce Pusula Yatırım temerrüde düştü ve ödemelerini gerçekleştiremedi. Akabinde Tera Yatırım da ödemelerini gerçekleştiremedi" ifadelerini kullandı.

Fon yatırımcısı parasını nasıl alacak? Uzman isim tek tek anlattı: İşte tasfiye sürecinin detayları - 1

SERBEST FONLARA DÜZENLEME: 131 FON TASFİYE SÜRECİNDE

Düzenlemenin tüm fon piyasasını kapsamadığına ve belirli bir yatırımcı grubuna yönelik olduğuna dikkat çeken Korkmaz, "Tüm fon piyasasına bu düzenleme gelmedi. Bu düzenlemenin serbest fonlara geldiğini ifade edelim. Serbest fon ne demek? Tasarrufu 10 milyon TL ve üzerinde olan kişiler bu fonlara katılabiliyor ve serbest fonların büyüklüğü yaklaşık 5,9 trilyon lirayı buluyor. Bütün serbest fonlara bu düzenleme geldi mi? Evet, serbest fonların geneline bu düzenleme geldi ancak tüm şirketler zan altında değil. Adı geçen şirketlerdeki 131 fonun tasfiye sürecinde olduğunu ifade edebiliriz" dedi.

Fon yatırımcısı parasını nasıl alacak? Uzman isim tek tek anlattı: İşte tasfiye sürecinin detayları - 2

YATIRIMCI PARASINI NE ZAMAN ALACAK?

Yatırımcıların ciddi bir tedirginlik yaşadığını ve geri ödemeler için piyasanın dengelenmesinin bekleneceğini vurgulayan Uğur Korkmaz, "Yatırımcı tedirgin. '5 milyon yatırmıştım, ne kadarını geri alabileceğim, hangi süre içerisinde geri alabileceğim?' sorularını soruyor. Şu an için bu soruların net bir cevabı yok. Ancak 6 ay içerisinde bu geri ödemelerin başlayacağını ifade edebiliriz. Burada piyasanın dengelenmesi beklenecek ve dengelenme oluştuktan sonra geri ödemeler yapılacak" şeklinde konuştu.

Fon yatırımcısı parasını nasıl alacak? Uzman isim tek tek anlattı: İşte tasfiye sürecinin detayları - 3

Tasfiye işlemlerinin İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yürütüleceğini belirten Korkmaz, "Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleşecek. Akabinde yatırımcıların payları, haciz ve blokelerle tek tek kontrol edilecek. Diğer yandan fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. 16 Eylül saat 13.30 ile 17 Eylül saat 13.30 arasında emir verenler öncelikli olacak, bu tasfiye sürecinden daha önce yararlanacaklar. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra satış emri verenler ise zaten bu tasfiye sürecine girmiş bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Fon yatırımcısı parasını nasıl alacak? Uzman isim tek tek anlattı: İşte tasfiye sürecinin detayları - 4

YÜKSEK GETİRİ HAYALİ İLGİYİ ARTIRDI

Hukuki sürecin ve SPK'dan gelecek yeni açıklamaların yakından takip edileceğini söyleyen Korkmaz, "Bazı portföy yönetim şirketlerinden, 'Bizim paramız var, biz yatırımcıya geri ödeme yapabiliriz ancak SPK'dan tasfiye süreci başlatıldığı için şu an bunu yapamıyoruz' şeklinde açıklamalar geliyor. Bu fon piyasalarında 500 binin üzerinde yatırımcı var" dedi.

Fon yatırımcısı parasını nasıl alacak? Uzman isim tek tek anlattı: İşte tasfiye sürecinin detayları - 5

Pazarın yıllar içindeki büyümesine de değinen Uğur Korkmaz, "2020 yılında fon büyüklüğü sermaye piyasalarımızda 120 milyardı. Bu rakam 16 Eylül 2024'te 8,9 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bu 8,9 trilyon liranın 5,9 trilyon TL'si sadece serbest fonlardan oluşuyor. Genel itibarıyla bu fon piyasasına ilgi, çok yüksek getirilerden sonra başlamıştı. Aylık yüzde 50, yüzde 100, yüzde 200'lük getiriler sonrası yatırımcılar buraya ilgi göstermişti ve bu ağın büyüdüğünü görüyoruz. Bizler de gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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