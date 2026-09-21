Fon piyasasında yaşanan gelişmeler sonrası yatırımcıların gözü tasfiye sürecine çevrildi. SPK’nın aldığı kararla sürecin 6 aya kadar uzayabileceği belirtildi. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, tasfiye sürecinin nasıl işleyeceğini ve yatırımcıların merak ettiği detayları açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yatırım fonları için alınan yeni karar piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Pusula Yatırım ve Tera Yatırım'ın peş peşe temerrüde düşmesinin ardından SPK, fonlardaki tasfiye sürecini 6 aya kadar uzattı. Fon piyasasına giren yüz binlerce yatırımcı "Paramı ne zaman alacağım?" sorusuna cevap ararken, A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz fonlardaki tasfiye sürecinin detaylarını anlattı. FONLARDA TASFİYE SÜRECİ: YATIRIMCILARIN PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK? TASFİYE SÜRECİ 6 AYA KADAR UZATILDI Sürecin uzun bir periyoda yayılacağını belirten Korkmaz, "Geçtiğimiz hafta SPK bülteninde bu işin 3 aya kadar devam edebileceğinin altı çizilmişti. Dün gece yarısı SPK yeni bir bildiri sundu, onda da bu sürenin 6 aya kadar uzayabileceğinin altını çizdi. İlk düzenlemeler 28 Ağustos'tan itibaren geldi ve 31 Ağustos Pazartesi günü ilk işlem günüydü. Aslında ilk iki haftalık periyotta piyasada çok fazla oynaklık yoktu, akabinde ise çöküş başladı. Önce Pusula Yatırım temerrüde düştü ve ödemelerini gerçekleştiremedi. Akabinde Tera Yatırım da ödemelerini gerçekleştiremedi" ifadelerini kullandı.

SERBEST FONLARA DÜZENLEME: 131 FON TASFİYE SÜRECİNDE Düzenlemenin tüm fon piyasasını kapsamadığına ve belirli bir yatırımcı grubuna yönelik olduğuna dikkat çeken Korkmaz, "Tüm fon piyasasına bu düzenleme gelmedi. Bu düzenlemenin serbest fonlara geldiğini ifade edelim. Serbest fon ne demek? Tasarrufu 10 milyon TL ve üzerinde olan kişiler bu fonlara katılabiliyor ve serbest fonların büyüklüğü yaklaşık 5,9 trilyon lirayı buluyor. Bütün serbest fonlara bu düzenleme geldi mi? Evet, serbest fonların geneline bu düzenleme geldi ancak tüm şirketler zan altında değil. Adı geçen şirketlerdeki 131 fonun tasfiye sürecinde olduğunu ifade edebiliriz" dedi.