Fon soruşturmasında dev mal varlığı tedbiri! 2 jet, 1 yat, 5 lüks araç ve nakite el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız, Emre Tezmen ve Serdar Turhan'la bağlantılı olduğu belirlenen 2 özel jet, 1 lüks yat, 5 lüks araç ile nakit varlıklar hakkında el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı. Tedbir uygulanan varlıkların toplam ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 2,68 milyar TL ile 2,81 milyar TL arasında olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında özellikle jet, yat ve lüks araçların yüksek piyasa değerleri dikkat çekerken, bazı araçların düşük bedeller gösterilerek devredildiğinin tespit edilmesi soruşturmadaki mal varlığı hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı.