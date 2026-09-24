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Fon soruşturmasında dev mal varlığı tedbiri! 2 jet, 1 yat, 5 lüks araç ve nakite el konuldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında dev mal varlığı tedbiri! 2 jet, 1 yat, 5 lüks araç ve nakite el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız, Emre Tezmen ve Serdar Turhan'la bağlantılı olduğu belirlenen 2 özel jet, 1 lüks yat, 5 lüks araç ile nakit varlıklar hakkında el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı. Tedbir uygulanan varlıkların toplam ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 2,68 milyar TL ile 2,81 milyar TL arasında olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında özellikle jet, yat ve lüks araçların yüksek piyasa değerleri dikkat çekerken, bazı araçların düşük bedeller gösterilerek devredildiğinin tespit edilmesi soruşturmadaki mal varlığı hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bugün gerçekleştirilen işlemlerde milyarlarca liralık mal varlığına tedbir konuldu.

FON SORUŞTURMASINDA MİLYARLIK EL KOYMA! 2 JET VE 1 LÜKS YAT

1,8 MİLYAR TL'LİK JET VE YATA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ile TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi iki özel jete el konuldu.

TMY Yachting Ltd.’ye ait imza yetki belgesi ve Serdar Turhan’ın şirket adına imza yetkisini gösteren belge (Fotoğraf: ahaber)TMY Yachting Ltd.’ye ait imza yetki belgesi ve Serdar Turhan’ın şirket adına imza yetkisini gösteren belge (Fotoğraf: ahaber)

Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yat da tedbir kapsamına alındı.

Pusula patronu Serdar Turhandan çelişkili ifade!Pusula patronu Serdar Turhandan çelişkili ifade! PUSULA PATRONU SERDAR TURHAN'DAN ÇELİŞKİLİ İFADE!

İki özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 728 milyon TL ile 1 milyar 837 milyon TL arasında olduğu değerlendiriliyor.

Fon soruşturmasında lüks yata el konuldu (Fotoğraf: ahaber)Fon soruşturmasında lüks yata el konuldu (Fotoğraf: ahaber)

5 LÜKS ARACA DA TEDBİR

Başsavcılık ayrıca Muhammed Yarız'a ait olduğu belirlenen McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka 5 lüks araç hakkında da el koyma tedbiri uyguladı.

LORETA isimli yata ilişkin kaptana verilen yetki belgesi (Fotoğraf: ahaber)LORETA isimli yata ilişkin kaptana verilen yetki belgesi (Fotoğraf: ahaber)

Toplam piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon TL olduğu belirtilen araçların, 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye toplam yalnızca 26 bin 280 TL "taşıt satış bedeli" gösterilerek devredildiği tespit edildi.

TMY Yachting Ltd. yönetim kurulu toplantı tutanağı: Belgede Serdar Turhan’ın şirketin tek hissedarı ve direktörü olduğu belirtiliyor (Fotoğraf: ahaber)TMY Yachting Ltd. yönetim kurulu toplantı tutanağı: Belgede Serdar Turhan’ın şirketin tek hissedarı ve direktörü olduğu belirtiliyor (Fotoğraf: ahaber)

Araçlardan 4'ü muhafaza altına alınırken, Audi Q8'in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Fon soruşturmasında 2 özel jete el konuldu (Fotoğraf: ahaber)Fon soruşturmasında 2 özel jete el konuldu (Fotoğraf: ahaber)

NAKİT VARLIKLAR DA DONDURULDU

MASAK ile yürütülen mali incelemelerde fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL donduruldu.

TMY Yachting Ltd.’nin şirket ortaklık ve yöneticilik bilgilerini gösteren resmi kayıt belgesi (Fotoğraf: ahaber)TMY Yachting Ltd.’nin şirket ortaklık ve yöneticilik bilgilerini gösteren resmi kayıt belgesi (Fotoğraf: ahaber)

Bunun yanı sıra tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ile QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL hakkında da el koyma tedbiri uygulandı.

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