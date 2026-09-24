Fon soruşturmasında dev mal varlığı tedbiri! 2 jet, 1 yat, 5 lüks araç ve nakite el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız, Emre Tezmen ve Serdar Turhan'la bağlantılı olduğu belirlenen 2 özel jet, 1 lüks yat, 5 lüks araç ile nakit varlıklar hakkında el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı. Tedbir uygulanan varlıkların toplam ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 2,68 milyar TL ile 2,81 milyar TL arasında olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında özellikle jet, yat ve lüks araçların yüksek piyasa değerleri dikkat çekerken, bazı araçların düşük bedeller gösterilerek devredildiğinin tespit edilmesi soruşturmadaki mal varlığı hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bugün gerçekleştirilen işlemlerde milyarlarca liralık mal varlığına tedbir konuldu.
1,8 MİLYAR TL'LİK JET VE YATA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ile TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi iki özel jete el konuldu.
Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yat da tedbir kapsamına alındı.
İki özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 728 milyon TL ile 1 milyar 837 milyon TL arasında olduğu değerlendiriliyor.
5 LÜKS ARACA DA TEDBİR
Başsavcılık ayrıca Muhammed Yarız'a ait olduğu belirlenen McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka 5 lüks araç hakkında da el koyma tedbiri uyguladı.