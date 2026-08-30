Borsada manipülasyona karşı yeni adım: SPK yatırım fonlarına sınır getirdi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarına ilişkin yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Düzenlemeyle serbest fonların düşük halka açıklık oranına sahip şirketlerde yoğunlaşmasının önüne geçilmesi ve suni fiyat hareketlerinin azaltılması hedefleniyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarına ilişkin piyasanın beklediği düzenlemeleri yayımladı.
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yapılan değişikliklerle fon piyasasında şeffaflığın artırılması, birden fazla fonun birleşerek sığ hisselerde suni fiyat hareketleri oluşturmasının önüne geçilmesi ve küçük yatırımcıların büyük pay devirlerinden önceden haberdar edilerek pozisyonlarını koruyabilmesi amaçlanıyor.
Yeni düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de serbest fonların hisse senetlerinde oluşturabileceği yoğunlaşma riskine getirilen sınırlar oldu.
Yeni sistemde serbest fonların bir şirketin fiili dolaşımdaki hisselerinden alabileceği miktar, doğrudan şirketin halka açıklık oranına bağlandı.
TEK HİSSEYE YIĞILMAYA SINIR
Buna göre fiili dolaşım oranı yüzde 25'in altında olan şirketlerde serbest fon, dolaşımdaki payların en fazla yüzde 8'ine yatırım yapabilecek.
Fiili dolaşım oranı yüzde 25 ile yüzde 50 arasında olan şirketlerde bu oran yüzde 6, yüzde 50 ile yüzde 75 arasında olan şirketlerde yüzde 4, yüzde 75'in üzerinde olan şirketlerde ise yüzde 2 olacak.
Aynı portföy yönetim şirketinin yönettiği tüm serbest fonların toplamı açısından ise bu oranlar iki katına çıkacak.
Böylece halka açıklığı düşük olan bir şirkette dahi serbest fonların dolaşımdaki hisselerin önemli bir bölümünü toplamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Serbest fonun portföyünde yüzde 5'i aşan pozisyonların toplamı fon portföy değerinin yüzde 20'sini geçemeyecek. Aynı gruba ait sermaye piyasası araçlarının toplamı için de yüzde 20 sınırı getirildi.
Daha önce bir serbest fonun portföyünün çok büyük bölümünü tek bir hisseye yönlendirmesinin önünde bu şekilde oransal bir sınır bulunmuyordu.
UYUM İÇİN TAKVİM BELİRLENDİ
Portföy yönetim şirketlerinin (PYŞ) yönettiği aylık ortalama kolektif portföy büyüklüğünün yüzde 50'sinden fazlasının serbest fonlardan oluşması halinde şirketin çıkarılmış sermayesini yüzde 10 oranında nakit artırması için SPK'ya başvurması zorunlu olacak.
Bir portföy yöneticisi, serbest fonlar dahil en fazla 7 fonun portföy yönetiminde görevlendirilebilecek. Girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları bu hesabın dışında tutulacak.
1 Ocak 2029'dan itibaren bir portföy yöneticisi en fazla 10 fon, 1 Ocak 2031'den itibaren ise en fazla 7 fon yönetebilecek.
SPK'nın yeni düzenlemesiyle PYŞ'lerin asgari başlangıç sermayesi, sahip oldukları faaliyet yetkilerine göre 250 milyon lira ile 500 milyon lira arasında belirlendi.
TEFAS'ta işlem görmeyen serbest fonlar için yatırımcı alt sınırı da 50'ye çıkarıldı.