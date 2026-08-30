Borsada manipülasyona karşı yeni adım: SPK yatırım fonlarına sınır getirdi

Yeni düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de serbest fonların hisse senetlerinde oluşturabileceği yoğunlaşma riskine getirilen sınırlar oldu.

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yapılan değişikliklerle fon piyasasında şeffaflığın artırılması, birden fazla fonun birleşerek sığ hisselerde suni fiyat hareketleri oluşturmasının önüne geçilmesi ve küçük yatırımcıların büyük pay devirlerinden önceden haberdar edilerek pozisyonlarını koruyabilmesi amaçlanıyor.

TEK HİSSEYE YIĞILMAYA SINIR

Buna göre fiili dolaşım oranı yüzde 25'in altında olan şirketlerde serbest fon, dolaşımdaki payların en fazla yüzde 8'ine yatırım yapabilecek.

Fiili dolaşım oranı yüzde 25 ile yüzde 50 arasında olan şirketlerde bu oran yüzde 6, yüzde 50 ile yüzde 75 arasında olan şirketlerde yüzde 4, yüzde 75'in üzerinde olan şirketlerde ise yüzde 2 olacak.

Aynı portföy yönetim şirketinin yönettiği tüm serbest fonların toplamı açısından ise bu oranlar iki katına çıkacak.