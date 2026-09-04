Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari İrfan Yılmaz’a yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütlerinin mali kaynaklarını çökertmeye yönelik mücadelesi sürüyor.

Yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı olduğu tespit edilen Yılmaz Kimya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yılkim Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Erimer Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, MİE Girişimcilik ve Makine Anonim Şirketi ile Astra Polimer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında el koyma kararı uygulandı.