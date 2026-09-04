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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari İrfan Yılmaz’a yakalama kararı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari İrfan Yılmaz’a yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 ayrı suçtan hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz’ın firar ettiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütlerinin mali kaynaklarını çökertmeye yönelik mücadelesi sürüyor.

Yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı olduğu tespit edilen Yılmaz Kimya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yılkim Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Erimer Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, MİE Girişimcilik ve Makine Anonim Şirketi ile Astra Polimer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında el koyma kararı uygulandı.

3 AYRI AĞIR SUÇLAMA

Soruşturmanın derinleştirildiği aşamada şüpheli İrfan Yılmaz hakkında "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı talimatı verildi.

ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN MALİ YAPILANMASINA DARBE

Başsavcılık kaynakları, Alihan Kuriş suç örgütünün örgütsel faaliyetleri ile mali yapılanmasının ve suçtan elde edilen kara para trafiğinin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle ve derinleştirilerek sürdürüldüğünü bildirdi.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari İrfan Yılmaz’a yakalama kararı - 1

ADRESİNDE BULUNAMADI: FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Gözaltı talimatının ardından emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda İrfan Yılmaz adresinde bulunamadı. Yapılan tespitlerin ardından firari olduğu belirlenen şüpheli hakkında yargı mercileri tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerinin firari şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etmek amacıyla başlattığı çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

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