Kuriş soruşturmasında 37 klasörlük yeni halka! 1 kişi daha yakalandı: O anlar kamerada

“Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında, örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarına ilişkin 37 klasörün saklanması talimatını verdiği belirlenen Mehmet A, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yakalandı; şüphelinin yakalanma anları kameraya yansırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 37 klasörlük kritik evrakın saklanması sürecindeki diğer kişilerin ve örgütün mali yapılanmasının ortaya çıkarılması için incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasörlük evrakın saklanması sürecinde aktif rol aldığı belirlenen Mehmet A, Antalya'da yakalandı. Şüphelinin yakalanma anları ise kameraya yansıdı.

37 KLASÖR İÇİN TALİMAT!

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında, örgüte ait 37 klasör evrakın Antalya'da bir evde saklanmasına ilişkin çalışmalar yoğunlaştırıldı. Şüpheli Mehmet A'nın, söz konusu belgelerin saklanacağı yere götürülmesi konusunda talimat verdiği ve evrakların saklanması sürecinde aktif rol aldığı belirlendi.

Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet A, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde bir yakınına ait ikamette yakalandı.

CEP TELEFONUNA EL KONULDU!

Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste gerçekleştirilen aramada, incelemeye alınmak üzere cep telefonuna el konuldu.

MALİ YAPI MERCEK ALTINDA!

Soruşturmanın en kritik başlıklarından birini ise ele geçirilen dijital materyaller ile daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki bağlantılar oluşturuyor.

Ekipler, belgelerin hangi amaçla saklandığını, bu süreçte talimat veren ve hareket eden diğer kişileri ve örgütün mali yapılanmasını bütün yönleriyle ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.