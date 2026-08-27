Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı TV programında gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, özellikle Alihan Kuriş ve Alparslan Kuytul suç örgütlerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmaların detaylarını paylaşırken; örgütlerin mali yapılanması, lüks yaşam tarzları, yurt dışı bağlantıları ve Ahmet Arif Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen fethi kabir sürecine dair önemli bilgiler verdi. Gürlek soruşturmaların derinleşeceğine ilişkin bilgi vererek "yeni operasyon" sinyali verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı TV programda Alihan Kuriş ve Alparslan Kuytul soruşturmalarından Ahbap soruşturmasına, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş davalarından Uğur Mumcu ve Behçet Oktay dosyalarına kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, sosyal medya düzenlemesi, Terörsüz Türkiye süreci ve yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin de dikkat çeken mesajlar verirken, özellikle din kisvesi altında örgüt faaliyetleri yürüten yapılanmalara ilişkin devam eden soruşturmalarda yeni operasyonların yapılabileceği sinyalini verdi.

ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DEV OPERASYON

Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 3. dalga operasyonuyla 54 kişinin gözaltına alındığı, 11 şirket ile 4 derneğe TMSF kayyumu atandığı sürece ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Biliyorsunuz ilk operasyon özellikle örgüt lideri Alihan Kuriş ve örgütün yönetim kadrosuna ilişkindi. Biz en başta da söyledik; bu tamamen bir suç örgütüne ilişkin yapılan bir operasyon. Biz kesinlikle bir dini yapılanma, dini grup ya da sivil toplum örgütüne ilişkin bir şey yapmıyoruz. Burada özellikle din kisvesi altında vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak örgütün bir yapılanması var. Devam eden bir süreç var. Yeni dalgalar ya da soruşturma derinleşebilir mi? Elbette, bunun takdiri başsavcılığımıza ait." ifadelerini kullandı.

AHMET ARİF DENİZOLGUN'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ VE LİDERLİK DEĞİŞİMİ

Örgüt lideri Alihan Kuriş'in 1982 doğumlu olduğunu ve çok genç yaşta yönetimi ele geçirdiğini belirten Bakan Gürlek, 2016 yılındaki şüpheli ölüme dikkat çekerek, "Onunla ilgili de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız vefat eden Ahmet Arif Denizolgun hakkında bir soruşturma başlattı. Ahmet Arif Denizolgun'un ölümünden sonra normalde silsileye aykırı bir şekilde Alihan Kuriş başa geçiyor ve örgütün bir ana kademesinde bir değişiklik oluyor" sözlerini kaydetti. Sürecin suç örgütü kapsamında incelendiğini vurgulayan Gürlek, "Burada kara para aklama suçu var, örgüt kurma, yönetme, aynı şekilde devlet aleyhine bir dolandırıcılık suçu iddiası var. Dosya kapsamında yeni itirafçı beyanları ve mağdur başvuruları geliyor. Bu tamamen mali bir operasyon ve giderek derinleşiyor" şeklinde konuştu.

KÜLÇE ALTINLAR VE YURT DIŞINA PARA KAÇIRMA TRAFİĞİ

Kamuoyuna yansıyan yüzlerce tapu kaydı, külçe altınlar ve Almanya'daki 70 milyon avroluk merkez iddiaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Akın Gürlek, "Başsavcılığımızın tespitlerinde paraların yurt dışına çıkarılması noktasında tespitler var. Paraları umre ile ilgili şirketleri olan Hisar Turizm üzerinden, umre görevini yerine getirmek isteyen kendi mensupları aracılığıyla elden hocalara vererek yurt dışına çıkarıyorlar. Almanya'nın Köln kentinde merkezlerini taşıdıkları büyük bir yapılanma kurmak istiyorlar" açıklamasında bulundu.

DİNİ DUYGULAR SÖMÜRÜLEREK KURULAN LÜKS HAYAT

Örgüt yöneticilerinin mal varlıklarına ve yaşam tarzlarına değinen Bakan Gürlek, "Alihan Kuriş, annesi Ayşe Gülderen Kuriş ve kardeşi Hilmi Kuriş'in mal varlıklarına baktığımız zaman 181 civarında çok değerli taşınmaz var. Örgüt yönetiminin, vatandaşlarımızın dini duygularını sömürerek kendilerine kaymaklı bir yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz. Alihan Kuriş'in öğrencilik döneminde, 25 yaşındayken Porsche marka araba kullandığı fiziki kayıtlarda mevcut" ifadelerini kullandı. Soruşturmanın MASAK raporları ve yeni itirafçı beyanlarıyla sürdüğünü belirten Gürlek, "Antalya'da 37 klasör belge bulundu. Ümraniye'deki ana merkeze yapılan baskında evrak imha ettiklerini tespit ettik. Biz din kisvesi altında kendilerine lüks bir yaşam oluşturan yapılara karşı mücadele ediyoruz" dedi.

FETHİ KABİR VE ADLİ TIP SÜRECİ

Eski Bakan Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüyle ilgili fethi kabir kararını ve otopsi raporundaki şüpheleri değerlendiren Akın Gürlek, "Ölümü üzerinde bir şüphe duyuldu ve fethi kabir yapıldı, örnekler alındı. Tanıklardan ve itirafçılardan gelen şüpheli durumlar var çünkü o ölümden sonra yapılanma aniden değişiyor. İlk gelen bulgulara göre boğazda ekimozlar ve bir boğulma iddiası gibi ciddi emareler var. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre soruşturmanın seyri değişecektir" sözleriyle durumu özetledi. Bakan Gürlek, Ankara'daki mali yapılanma ile Bakırköy'deki şüpheli ölüm soruşturmalarının ayrı ancak koordineli şekilde derinleştiğini belirtti.

ALPARSLAN KUYTUL SUÇ ÖRGÜTÜ VE İSTİHBARAT AĞI

Kurban paralarının başka yerlere aktarılması ve Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik Adana'da yürütülen soruşturmaya da değinen Bakan Gürlek, "Burada 35 kişi tutuklandı. İnsanlardan zorla, tehditle senet imzalatmalar ve istihbarat örgütü gibi kayda almalar söz konusu. Adana Başsavcılığımız arama yapmadan önce örgütün bir şekilde öğrenip bütün ana bilgisayar kasalarını sökerek önlem aldığını tespit etti. Bu da ciddi istihbarat ağlarının olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Alparslan Kuytul'un 15 Temmuz'daki söylemlerini hatırlatan Gürlek, bu yapının tamamen bir suç örgütü yapılanması olduğunu ve soruşturmanın itirafçı beyanlarıyla devam ettiğini belirtti.

AHBAP SORUŞTURMASI VE FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasından faili meçhul cinayetlere kadar kamuoyunun merak ettiği pek çok konuda çarpıcı bilgileri paylaştı. Gürlek, özellikle Haluk Levent hakkındaki iddialar, Gülistan Doku dosyası ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki FETÖ bağlantılarına dikkat çekerek, devletin suçun ve suçlunun üzerine kararlılıkla gideceğinin altını çizdi.

AHBAP SORUŞTURMASINDA 245 MİLYON DOLARLIK KUMAR SARMALI

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmadaki son durumu paylaşan Akın Gürlek, "Ahbap soruşturmasında 3 dalga yapıldı. 37 kişi şu an tutuklu. Burada vatandaşlarımızın dini ve iyi niyetli duyguları rencide edilmiştir. Haluk Levent Ahbap Suç Örgütü adıyla bir yapı söz konusu ve başsavcılığımız operasyona devam ediyor. Özellikle deprem zamanı bazı sanatçıların ve ünlülerin, devlet kurumları işini yapamıyor algısı oluşturarak vatandaşları buraya yönlendirdiğini gördük. Savcılık bu kapsamda Uğur Dündar ve diğer isimlerin ifadelerini aldı. Hepsi de Haluk Levent'e güvendiklerini ancak kandırıldıklarını öğrendiklerini belirttiler" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın detaylarına dair tespitlerin net olduğunu vurgulayan Gürlek, "Haluk Levent'in bir kumar sarmalına düştüğü görülüyor. Deprem zamanı toplanan 245 milyon doların hangi amaçla harcandığına dair bilirkişi heyeti bir tespit yapmaya çalışıyor. İlk bulgular maalesef paraların yardım veya konut yapımı için harcanmadığını, taşınmazların üçüncü şahıslara devredildiğini gösteriyor. Vatandaşlarımızın kumbarasındaki paraya kadar sömürüldüğü bu sistemde, paraların yasa dışı ve yasal bahis sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. MASAK raporları ve yeni beyanlarla soruşturma derinleşecek, yeni gözaltılar ve dalgalar olabilir" sözleriyle sürecin ciddiyetini aktardı.

4 AYDA 46 FAİLİ MEÇHUL DOSYASI AYDINLATILDI

Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmaları ve özellikle Gülistan Doku ile Rojin Kabaiş dosyalarındaki gelişmelerle ilgili soruyu yanıtlayan Akın Gürlek, "Faili Meçhul Suçlarla Araştırma Bürosu'nu uygulamadan geldiğim için bir eksiklik olarak fark edip kurdum. İlk olarak Gülistan Doku olayıyla başladık. Tunceli Başsavcılığımızın yaptığı operasyonda, aralarında vali ve oğlunun da bulunduğu bazı kamu görevlilerinin delil karartmaktan dolayı tutuklandığını gördük. Eğer ortada bir suç varsa mutlaka bir faili de vardır" dedi.

Adalet insanı olarak delil karartma organizasyonları karşısında hayrete düştüğünü belirten Akın Gürlek, "Bir mülki amirin oğlunun eylemini karartmak için kamu gücünü kullanarak cep telefonu ve hastane kayıtlarını sildiğini tespit ettik. Bu birim kurulalı 4 ay olmasına rağmen 690 dosyadan 46'sını aydınlattık. Hakim ve savcılarımızın başında olduğu bu teknik ekip, bizzat sahaya inerek incelemeler yapıyor. Amacımız, devletin bu işlerin peşini bırakmadığını göstererek vatandaşın adalete güvenini tesis etmektir. Ucu nereye giderse gitsin, devlet mutlaka hesabını soracaktır. Nitekim Ankara'daki bir seri katilin yakalanması da bu kararlılığın sonucudur" şeklinde konuştu.

MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASINDA "CİNAYET" ŞÜPHESİ VE FETÖ İZİ

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmadaki yeni gelişmelere değinen Akın Gürlek, "Ankara Başsavcılığımız Sivas'taki dosyayı çekti. Geniş pencereden bakıldığında eylemin FETÖ tarafından bir organizasyon halinde yapıldığı görülüyor. Kazadan önce Elazığ'da pilotun da katıldığı mahrem imamlar toplantısına Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın katıldığı tespit edildi. Adil Öksüz'ün olaydan bir gün önce Türkiye'den çıkış yapması çok önemli bir ayrıntıdır. Pilotun eşinin parmak izi de Adil Öksüz'ün evinde çıktı. Bu veriler ışığında artık bunun kuvvetli şüphelerle bir cinayet olduğunu söylüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Dosyadaki kararlılığın süreceğini belirten Akın Gürlek, "Şu an askeri personel ve örgüt mensuplarına yönelik ilk dalga operasyonlar yapıldı, soruşturma daha da derinleşecektir. Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye'nin yetiştirdiği nadide bir liderdi. Ailesiyle de görüştüm, acılarını derinden paylaşıyorum. Kamu ve aile vicdanını tatmin edecek bir soruşturma yürütüyoruz. Tespitlerimiz şu an için bunun net bir FETÖ eylemi olduğunu gösteriyor; ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar gideceğiz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.