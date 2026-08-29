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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması genişliyor! Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade verecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması genişliyor! Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

ESKİ BAKANIN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, soruşturma dosyasındaki araç kullanımı ve olayla ilgili gelişmeler kapsamında İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuracağı belirtildi.

Şahin'in ifadesine hangi tarihte başvurulacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İDRİS NAİM ŞAHİN DE İFADE VERECEK

ŞAHİN ADINA TAHSİSLİ ARAÇ DOSYADA

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen bir araçla ilgili dikkati çeken tespitlere ulaşılmıştı.

Aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı belirlenmişti.

YURT DIŞINA KAÇIŞ GİRİŞİMİ

Başsavcılığın, söz konusu aracın kaçış girişiminde nasıl kullanıldığına ilişkin İdris Naim Şahin'in bilgisine başvuracağı öğrenildi.

Şahin'in soruşturmadaki usul statüsüne ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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