Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Muğla'da yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan örgüt liderinin kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in MASAK raporlarına yansıyan milyarlarca liralık para trafiğine getirdiği akılalmaz savunmalar pes dedirtti. Kuriş, 350 bin dolarlık kripto para transferini 'araç alım-satımı' ile, örgüt liderinin asistanına gönderilen 767 bin lirayı ise 'mezar bakımı' bahanesiyle aklamaya çalıştı.

Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dev soruşturma kapsamında Muğla'da yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki şok ifadesi ortaya çıktı.

AYLIK GELİRİ 150 BİN TL Emniyet sorgusunda mesleğinin iç mimarlık olduğunu belirten Hilmi Tuna Kuriş, aylık gelirinin 150 bin Türk Lirası civarında olduğunu iddia ederken MASAK ve emniyet analizleri, Kuriş'in bir dönem ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlerdeki finansal hareketlerin bu gelirle tamamen uyumsuz olduğunu ortaya koydu.

Kuriş hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Kuriş ifadesinde, "Üniversiteyi bitirdikten sonra 2021 yılındaki denetim kayyumu atanmasına kadar kendi mesleğimle ilgilendim. Şirket işlerini genellikle dayım ve vefatına kadar babam yürüttü. Pandemi döneminde satışlar çok yükseldi" dedi.

HESAP HAREKETİ 6.5 MİLYAR! MASAK raporuna göre; özellikle Alihan Kuriş'ten devraldığı ve daha sonra 28 Aralık 2022'de Yusuf Bulut'a devrettiği Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin bankacılık işlem hacmi 2023'ten bu yana toplamda 6.5 milyar lirayı aştı. Bu devasa para trafiği hakkındaki savunmasında Kuriş; hisselerini devrettikten sonra ortaklığının ve bilgisinin kalmadığını belirterek sorumluluktan kaçmaya çalıştı.