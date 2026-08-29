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Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Muğla'da yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan örgüt liderinin kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in MASAK raporlarına yansıyan milyarlarca liralık para trafiğine getirdiği akılalmaz savunmalar pes dedirtti. Kuriş, 350 bin dolarlık kripto para transferini 'araç alım-satımı' ile, örgüt liderinin asistanına gönderilen 767 bin lirayı ise 'mezar bakımı' bahanesiyle aklamaya çalıştı.

Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı 1

Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dev soruşturma kapsamında Muğla'da yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki şok ifadesi ortaya çıktı.

Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı 2

AYLIK GELİRİ 150 BİN TL

Emniyet sorgusunda mesleğinin iç mimarlık olduğunu belirten Hilmi Tuna Kuriş, aylık gelirinin 150 bin Türk Lirası civarında olduğunu iddia ederken MASAK ve emniyet analizleri, Kuriş'in bir dönem ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlerdeki finansal hareketlerin bu gelirle tamamen uyumsuz olduğunu ortaya koydu.

Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı 3

Kuriş hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Kuriş ifadesinde, "Üniversiteyi bitirdikten sonra 2021 yılındaki denetim kayyumu atanmasına kadar kendi mesleğimle ilgilendim. Şirket işlerini genellikle dayım ve vefatına kadar babam yürüttü. Pandemi döneminde satışlar çok yükseldi" dedi.

Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı 4

HESAP HAREKETİ 6.5 MİLYAR!

MASAK raporuna göre; özellikle Alihan Kuriş'ten devraldığı ve daha sonra 28 Aralık 2022'de Yusuf Bulut'a devrettiği Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin bankacılık işlem hacmi 2023'ten bu yana toplamda 6.5 milyar lirayı aştı. Bu devasa para trafiği hakkındaki savunmasında Kuriş; hisselerini devrettikten sonra ortaklığının ve bilgisinin kalmadığını belirterek sorumluluktan kaçmaya çalıştı.

Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı 5

767 BİN LİRALIK TRANSFERE 'MEZAR BAKIMI' SAVUNMASI
Soruşturma dosyasında, cemaat lideri Alihan Kuriş'in asistanı ve dosya şüphelilerinden Fahri Candemir ile Hilmi Tuna Kuriş arasındaki 767 bin 678 liralık yoğun para transferleri de mercek altına alındı. Kuriş, bu transferlerin ticari bir mahiyeti olmadığını savunarak, "Dedem Süleyman Hilmi Tunahan'ın kabrinin bakım, temizlik ve çevre peyzaj işlerini takip eden Candemir'e, bu işlerin yapılması amacıyla dışarıdan tutulan yevmiyeci ve malzeme temini masrafları için harcırah olarak gönderilen paralardır" dedi.

Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı 6

KRİPTO PARA TRAFİĞİ
İfade tutanağında, Kuriş'in mali hesap hareketleri ve lüks harcamaları da dikkat çekti. Erhan Yılmaz'a ait kripto cüzdanından Kuriş ile ilişkili hesaplara 350 bin dolar değerinde USDT transfer edildiği ve Kuriş'in bu hareketliliğe araç alım-satım savunması yaptığı belirtildi.

Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı 7

KAÇIŞ DEĞİL "DİNLENME" İDDİASI

Yurt dışına kaçma niyetinin olmadığını iddia eden Kuriş, "Muğla'ya sadece dinlenmek amacıyla gittim. Araçta çakar takılı olduğunu bilmiyordum, ben arka koltukta uyuyordum. Operasyon yapıldığını duyduktan sonra yakalanmasaydım İstanbul'a dönüp avukatlarımla görüşecektim. Polisler bizi durdurduğunda yakalandığımı anladım. Yurt dışına kaçmak gibi bir planımız yoktu" dedi.

Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı 8

LÜKS VİLLADA 29 MİLYONLUK DÖVİZ, ŞİRKETTE KÜLÇE ALTINLAR
Kuriş'in Üsküdar Küçük Çamlıca'daki lüks evindeki aramalarda ele geçirilen toplam değeri yaklaşık 29 milyon lira olan döviz birikimini, "Ben ve ailemin yıllardır biriktirdiği, bir kısmı mirastan bir kısmı da kişisel ticari faaliyetlerden kazanılan paralardır" şeklinde savunma yaptı.

Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı 9

Ümraniye'de faaliyet gösteren ve Kuriş'in çocukluk arkadaşı olan dosyanın diğer firari şüphelisi Erhan Yılmaz'ın babası İrfan Yılmaz'a ait Set Alt Yapı İnş. A.Ş. unvanlı iş yerinde ele geçirilen 206 külçe altın, 23 milyon liralık döviz hakında ise "Hiçbir ilgim ya da bilgim yoktur" iddiasında bulundu.

Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı 10

ŞİFRESİNİ HATIRLAMADIĞI CEP TELEFONU

Muğla'da yakalandığı sırada üzerinden 2 cep telefonu çıkan Kuriş, "Telefonlardan birini yurt dışında iş yerim adına kullanıyorum, şifresini hatırlamıyorum" savunması yaptı. İkinci telefonun ise kendisine ait olmadığını iddia ederek kimin olduğunu bilmediğini öne sürdü.

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