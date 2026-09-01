Yetkililerin söz konusu araçların kimler tarafından ve hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yapılan geriye dönük incelemelerde İdris Naim Şahin adına tahsisli iki araçla ilgili de tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

Başsavcılığın, Şahin hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre gözaltına alınarak hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklandı , 10'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Başsavcılığın, tutuklanan Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanılan araçla ilgili detayları ve bağlantıları araştırdığı belirtildi.

"ARAÇLAR BİLGİM DIŞINDA KULLANILDI"

Şahin'in, araçların bilgisi dışında kullanıldığını beyan ettiği belirtilirken, dosya kapsamındaki şüpheli ifadelerinde bazı tahsisli araçların Şahin'in bilgisi dahilinde tahsis edildiği ve kullanıldığı yönünde beyanlara yer verildi.

Değerlendirmede ayrıca telefon ön inceleme tutanakları, HTS kayıtları, PTS geçiş kayıtları ve görüntüleri, kiralama sözleşmeleri ile kolluk sistemlerindeki araç kullanım kayıtlarının delil niteliğinde olduğu ifade edildi.

Savcılık değerlendirmesinde, Şahin'in eski İçişleri Bakanı olması nedeniyle nüfuzunu şüpheliler veya tanıklar üzerinde kullanabileceği ve delilleri karartma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Mevcut delil durumu itibarıyla adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı değerlendirilirken, siyasi kimliği nedeniyle olası yurt dışı bağlantıları da dikkate alınarak kaçma şüphesinin bulunabileceği kaydedildi.

KURIŞ SORUŞTURMASINDA KRİTİK İSİM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılması olayında kullanılan araca ilişkin dikkat çeken bir bağlantı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında aracın tahsis sahibi olduğu belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. Şahin'in savcılık ifadesinin ardından süreç yeni bir aşamaya taşındı.

Ankara Adliyesi

Şüphelilerden 2'sinin kolluk işlemlerinin devam ettiği, firari durumdaki 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirkete ve 4 derneğe el konulduğu, bu şirketlere kayyum atandığı bildirildi.