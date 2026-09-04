Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü: Saldırıları asla tasvip etmiyoruz

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgedeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini vurguladı. Barış odaklı diplomatik girişimlerin devam edeceğini belirten Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma sanayii ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti. Erdoğan, ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgedeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini vurguladı. Barış odaklı diplomatik girişimlerin devam edeceğini belirten Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediklerini ifade etti.

Erdoğan, diğer bölgesel konularda da Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu dile getirdi.