Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında 35 şüpheli daha tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 81’e yükseldi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında yeni kararlar verildi.

25 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 37'sinin adli işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından 37 şüphelinin tamamı tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Hâkimlik, 35 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 81'E YÜKSELDİ

Son kararlarla birlikte soruşturmanın toplam bilançosu da açıklandı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 81'i tutuklanırken 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İki şüpheli yönünden gözaltı ve kolluk işlemlerinin devam ettiği, firari durumdaki 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

İşlem ve mevcut durum Sayı Hakkında adli işlem başlatılan kişi 124 Tutuklanan şüpheli 81 Adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli 10 Gözaltı ve kolluk işlemleri devam eden şüpheli 2 Yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülen firari şüpheli 27

50 ŞİRKET İLE 4 DERNEĞE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler ve dernekler hakkında da tedbir kararları uygulandı.

Bu kapsamda 50 şirket ile 4 derneğe el konuldu. El konulan 50 şirkete ayrıca kayyum atandı.

MALİ YAPI VE PARA HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, suç örgütünün yapılanmasının ve mali kaynaklarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Soruşturma kapsamında para hareketleri, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları ile bağlantılı kişi ve kuruluşlar inceleniyor.

Organize suç yapıları ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleriyle mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

OPERASYONLARDA DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 36 cep telefonu, 9 dizüstü bilgisayar, 14 taşınabilir bellek, bir sabit disk ve bir bilgisayar kasası ele geçirilmişti.

Aramalarda ayrıca ajandalar, banka belgeleri, dernek gelir makbuzları ve toplam bedeli 27 milyon 779 bin 665 lira 73 kuruş olan 38 çek yaprağı bulunmuştu.