Kuriş ve FETÖ arasındaki gizli iş birliği teklifi: Pensilvanya'dan mektup: "Birlikte hareket edelim"

Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik devam eden soruşturma kapsamında Sakaryalı bir iş adamının ifade verdiği ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan tanığın beyanına göre FETÖ'nün Kuriş'in liderliğini yaptığı örgüte 17-25 Aralık operasyonları sürecinden kısa süre önce birlikte hareket etmek için teklif mektubu gönderdiğini iddia etti. Tanık, Arif Ahmet Denizolgun'un bu teklife sıcak bakmadığını ve "Devletimizin yanındayız" dediğini belirtti. Tanık ayrıca örgütün seçim dönemlerinde oy baskısı yaptığını ve Başkan Erdoğan'ı destekleyen mensupların yapılanmadan dışlandığını ileri sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kurişler Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah'ın haberine göre Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında Sakaryalı bir iş adamının ifadesi dosyaya girdi. Tanık iş adamı verdiği ifadede, Kuriş suç örgütünün FETÖ ile ilişkili olduğunu, 17-25 Aralık operasyonları öncesi yaşandığını ileri sürdüğü irtibatlara yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu.

"FETÖ, DENİZOLGUN'A MEKTUP GÖNDERDİ" İsmi açıklanmayan Sakaryalı iş insanı, savcılığa verdiği ifadesinde 17-25 Aralık 2013'te düzenlenen operasyonlardan kısa süre önce, dönemin Süleymancılar cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun ile bulunduğu bir ortamda Denizolgun'un kendisine Pensilvanya'dan bir mektup geldiğini belirttiğini ileri sürdü. Tanık, "Arif Ahmet Denizolgun, Fetullah Gülen'den mektup geldi ve ilerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini söyledi" dedi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun (Foto: DHA)

DENİZOLGUN: BİZ DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ Tanık iş adamının anlatımına göre, söz konusu görüşmede FETÖ'den gelen teklifin nasıl değerlendirileceğinin konuşulduğunu iddia etti. Tanık, Arif Ahmet Denizolgun'un Pensilvanya'dan gelen iş birliği teklifine sıcak bakmadığını ve "Biz devletimizin yanındayız" şeklinde bir karar aldığını belirtti.