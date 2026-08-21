Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaptıkları tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen organize suç örgütü soruşturması kapsamında arama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın firar planı deşifre edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde, iki şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma arayışında olduğu ve Muğla kıyılarına hareket ettiği belirlendi.
BOZBURUN'DA KISKIVRAK YAKALANDILAR
Elde edilen istihbarat üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden operasyon için harekete geçti.
Marmaris'in Bozburun bölgesinde gerçekleştirilen nokta operasyonla, kaçış hazırlığındaki Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz kıskıvrak gözaltına alındı.
EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKMIŞTI
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in kardeşi olduğu belirtilen Hilmi Tuna Kuriş'in adresinde arama gerçekleştirildi. Aramada çok sayıda tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Aramada 13 tabanca bulundu.
Ele geçirilen silahlar arasında CZ Shadow, CZ TS 2, Magnum Research, Glock, CESKA, Wilson Combat, Canik ve Sig Sauer marka tabancaların yanı sıra seri numaralarıyla kayıt altına alınan çeşitli tabancalar yer aldı.
Aramada ayrıca bir adet boş şarjör ile bir tabancanın içerisinde 8 adet fişek basılı şarjör bulundu.
Ele geçirilen silahlar şöyle sıralandı:
1 adet CZ Shadow marka tabanca
1 adet CZ TS 2 marka tabanca
1 adet Magnum Research marka tabanca
1 adet Glock AGPP695 marka tabanca
1 adet CESKA marka tabanca
1 adet A211301 seri numaralı tabanca
1 adet R81171 seri numaralı tabanca
1 adet Wilson Combat marka tabanca ve 1 adet boş şarjör
1 adet BY916224 seri numaralı tabanca ve içerisinde 8 fişek bulunan şarjör
1 adet Glock BBU 7400 marka tabanca
1 adet Canik marka tabanca
1 adet Sig Sauer marka tabanca
1 adet Glock TC1080 marka tabanca