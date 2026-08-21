Ankara'nın Bahçelievler-Emek bölgesinde yaklaşık 2 bin 800 yıldır varlığını koruyan BT10 Tümülüsü'nde ilk kez bilimsel kazı başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmalarda Friglerin defin gelenekleri ve günlük yaşamına ilişkin yeni verilere ulaşılmasının hedeflendiğini belirterek kazının ardından alanın arkeoparka dönüştürüleceğini açıkladı.

Ankara'da Frig Dönemi'nin izlerini taşıyan önemli arkeolojik alanlardan biri daha bilimsel araştırmalara açıldı. Başkentin Bahçelievler-Emek bölgesinde bulunan yaklaşık 2 bin 800 yıllık BT10 Tümülüsü'nde ilk kez bilimsel kazı çalışması başlatıldı. MÖ 800-550 yılları arasına tarihlenen ve Frig Dönemi Batı Nekropolü'ndeki 20 tümülüsten biri olan BT10 Tümülüsü'nde bugüne kadar herhangi bir arkeolojik kazı yapılmadı. Bu özelliğiyle çalışma, Ankara'nın Frig geçmişine yönelik araştırmalar açısından ayrı bir önem taşıyor.

BAKAN ERSOY KAZI ÇALIŞMASINI DUYURDU Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında başlatılan bilimsel kazı çalışmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ankara'nın 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü'nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık. MÖ 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüsten elde edilecek bulguların Friglerin defin geleneklerine, günlük yaşamına ve Ankara'nın kadim tarihine yeni veriler sunmasını bekliyoruz. Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyetimizin yürüteceği çalışmaların ardından bölgede oluşturacağımız arkeoparkla başkentimizin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandıracağız. Toprağın altındaki mirasımızı bilimle gün yüzüne çıkarıyor, koruyarak geleceğe taşıyoruz."