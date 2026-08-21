Şebekenin, tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek turistleri "sıkıştırma ve perdeleme" yöntemiyle soydukları belirlendi. Günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirerek ortalama 400 bin TL haksız kazanç elde eden örgütün, bugüne kadar 25 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Şebeke üyelerini yakalamak için İstanbul genelinde 35 ayrı adrese eş zamanlı şafak baskını düzenlendi.

GÜNLÜK KAZANÇLARI 400 BİN TL Bakan Gürlek'in aktardığı bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, turistik bölgelerde faaliyet gösteren ve çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheliden oluşan bir hırsızlık yapılanması deşifre edildi.

Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzurunu bozan ve şiddeti kazanç kapısına dönüştüren organize suç yapılarına yönelik İstanbul ve İzmir'de dev operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı ile tam koordinasyon halinde yürütülen çalışmalarda, iki farklı yapılanmaya ağır darbe indirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da turistleri hedef alan yabancı uyruklu hırsızlık şebekesi ile İzmir'de taraftar grupları arasına sızarak silahlı çatışmalara giren iki organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İZMİR'DE TRİBÜN GÖRÜNÜMLÜ SİLAHLI ÇETELER ÇÖKERTİLDİ

İzmir'de gerçekleştirilen ikinci büyük operasyonun hedefinde ise spor dünyasına sızan çeteler vardı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ortaklığında yürütülen soruşturmada, "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içerisine yapılanarak faaliyet gösteren iki ayrı organize suç örgütü tespit edildi.

Soruşturmanın, 19 Eylül 2025 tarihinde Emircan Övüç'ün silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından derinleştirildiği öğrenildi. İki çete arasında son 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi yaşandığını belirten Bakan Gürlek, örgütlerin toplam 59 mensubunun bulunduğunu, bunlardan 27'sinin halihazırda cezaevinde olduğunu açıkladı.

Dışarıda bulunan 32 aktif şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde, 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Firari durumdaki 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

"ŞEHİRLERİMİZİN HUZURUNA KASTEDENLERE GEÇİT YOK"

Açıklamasında suç örgütlerine karşı sıfır tolerans mesajı veren Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez. İçişleri Bakanlığımız ve güvenlik güçlerimizle güçlü koordinasyon içerisinde, suç örgütlerinin yöneticilerinin, üyelerinin, bağlantılarının ve suçtan elde ettikleri gelirlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz."

Bakan Gürlek, açıklamalarını soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarına, İl Emniyet Müdürlüklerine ve operasyonlarda görev alan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek noktaladı.