Kuytul yapılanmasında 'sindirme' yöntemi deşifre oldu!
Alparslan Kuytul ve yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgütten ayrılan ve eleştirilerde bulunan eski mensuplara uygulanan sistematik baskı ve sindirme yöntemleri deşifre edildi. Kuytul’un, eski mensup Ömer Güler’i topluluk önünde hedef gösterdiği ve ardından yapılanma üyelerinin Güler’in evine giderek tehdit ve hakarette bulunduğu anlara ait görüntüler adli makamlarca incelemeye alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Furkan Vakfı soruşturması kapsamında aralarında Alparslan Kuytul ile eşinin de olduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ortaya çıkan her detay örgütün arka planını gün yüzüne çıkardı.
Soruşturma birimlerince yürütülen açık kaynak ve dijital materyal incelemelerinde çarpıcı görüntülere ulaşıldı. Yapılan tespitlere göre; yapılanmadan ayrıldıktan sonra eleştirel açıklamalarda bulunan eski mensup Ömer Güler'in, Alparslan Kuytul tarafından topluluk huzurunda doğrudan hedef alındığı belirlendi.
İncelenen video kayıtlarında Kuytul'un, Güler hakkında aşağılayıcı bir dille "Etekli Ömer" ifadesini kullandığı ve toplantıda hazır bulunan grup üyelerinin de bu sözleri koro halinde tekrarladığı kayıtlara geçti.
EVİNİN ÖNÜNE GİDİP TEHDİT VE HAKARET SAVURDULAR
Toplantıdaki hedef göstermenin ardından yapılanma mensuplarından oluşan bir grubun derhal harekete geçtiği tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren güvenlik ve cep telefonu kayıtlarında; grup üyelerinin Ömer Güler'in ikamet ettiği evin önüne giderek toplantıdaki hakaret içerikli söylemleri sürdürdüğü, hakaret ve tehdit boyutuna varan eylemlerde bulunduğu belirlendi.
KOPUŞLARI ENGELLEMEK İÇİN ÖRGÜTSEL GÖZDAĞI
Savcılık ve emniyet birimleri, uygulanan bu linç ve hedef gösterme taktiğinin örgüt içi çözülmeleri önleme amacı taşıdığını değerlendiriyor. Konuya ilişkin adli değerlendirmede, "Yapılanmadan ayrılan veya eleştiren kişilerin lider tarafından topluluk önünde hedef gösterilip ardından kapılarına militanların gönderilmesi eyleminin; sadece hedefteki kişiyi değil, örgütten ayrılmayı düşünen diğer mensupları da korkutup sindirmeye yönelik planlı bir örgütsel yöntem olup olmadığı çok yönlü olarak incelenmektedir." sözleriyle soruşturmanın derinleştirildiği kaydedildi.