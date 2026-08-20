Kuytul yapılanmasında 'sindirme' yöntemi deşifre oldu!

Alparslan Kuytul ve yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgütten ayrılan ve eleştirilerde bulunan eski mensuplara uygulanan sistematik baskı ve sindirme yöntemleri deşifre edildi. Kuytul’un, eski mensup Ömer Güler’i topluluk önünde hedef gösterdiği ve ardından yapılanma üyelerinin Güler’in evine giderek tehdit ve hakarette bulunduğu anlara ait görüntüler adli makamlarca incelemeye alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Furkan Vakfı soruşturması kapsamında aralarında Alparslan Kuytul ile eşinin de olduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ortaya çıkan her detay örgütün arka planını gün yüzüne çıkardı. Soruşturma birimlerince yürütülen açık kaynak ve dijital materyal incelemelerinde çarpıcı görüntülere ulaşıldı. Yapılan tespitlere göre; yapılanmadan ayrıldıktan sonra eleştirel açıklamalarda bulunan eski mensup Ömer Güler'in, Alparslan Kuytul tarafından topluluk huzurunda doğrudan hedef alındığı belirlendi.

İncelenen video kayıtlarında Kuytul'un, Güler hakkında aşağılayıcı bir dille "Etekli Ömer" ifadesini kullandığı ve toplantıda hazır bulunan grup üyelerinin de bu sözleri koro halinde tekrarladığı kayıtlara geçti.