"Türkiye’yi satın alırım" deyip uçakta olay çıkarmıştı! İş insanı Abdulkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturmasında Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu dosyaya girdi. İncelemeye alınan 11 şüpheliden 9'unun uyuşturucu testi pozitif çıkarken, şüpheliler arasında yer alan iş insanı Abdulkadir Özcan'ın kan ve idrar örneğinde esrarın etkin maddesi THC-COOH tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında Ankara'da 5 eğlence mekanına operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında iş insanı Abdulkadir Özcan da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı. Özcan'ın ikametinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, renk ve koku itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen 175 gram madde ele geçirildi. Maddenin kesin niteliğinin belirlenmesi amacıyla kriminal laboratuvar incelemesi başlatıldı.
"BEN MİLYARLIK ADAMIM, TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM"
Şüpheliler arasında AKO Grup ve PETLAS ile geçmişte yöneticilik ilişkisi bulunan iş insanı Abdulkadir Özcan da yer aldı.
Özcan'ın adı daha önce 13 Aralık 2024 tarihinde Türk Hava Yollarının Dubai-İstanbul seferinde yaşanan olayla gündeme gelmişti.
Business Class bölümünde seyahat eden Özcan, alkol servisinin durdurulması üzerine kabin ekibiyle tartışmıştı.
Olay anına ait görüntülerde yolculara saldıran Özcan, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım." diye bağırmıştı.
UÇAKTAKİ OLAYIN ARDINDAN PETLAS'TAN AYRILMIŞTI
Uçakta yaşanan skandalın ardından THY, Özcan'ı kara listeye alarak uçuşlardan men ettiğini duyurmuştu.
Görüntülerin kamuoyunda büyük tepki toplaması üzerine PETLAS yönetimi de harekete geçmişti. Alınan kararla Özcan, 14 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden azledilmişti.
9 ŞÜPHELİNİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından şüphelilerden alınan örneklerle yapılan uyuşturucu testleri sonuçlandı. Dosyaya giren raporda, şüphelilerden 9'unun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi.
ATK raporunda yer alan verilere göre, teste tabi tutulan kişilerden 8'inde kokain veya kokain metaboliti, 1'inde ise esrarın etkin maddesi olan THC metaboliti saptandı.
Raporda testleri pozitif çıkan isimler ve tespit edilen maddeler şöyle sıralandı:
- Abdulkadir Özcan: Kan ve idrar örneğinde esrar etkin maddesi (THC-COOH) tespit edildi.
- B.A.: İdrar örneğinde kokain metabolitleri belirlendi.
- D.Ç.: Saç örneğinde kokain ve metabolitine rastlandı.
- E.D.: Saç örneğinde kokain ve metaboliti saptandı.
- E.Ç.: İdrar örneğinde kokain metabolitleri bulundu.
- F.A.: Saç örneğinde kokain ve metaboliti tespit edildi.
- M.E.A.: Kan ve idrar örneğinde kokain ve kokain metabolitleri saptandı.
- S.G.: Kan ve idrar örneğinde kokain ile kokain metabolitleri belirlendi.
- S.K.: Saç örneğinde kokain ve metabolitine rastlandı.
Soruşturmayı yürüten adli makamların, dosyaya giren ATK raporunu diğer delillerle birlikte değerlendirerek adli süreçleri sürdürdüğü öğrenildi.