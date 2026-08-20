"Türkiye’yi satın alırım" deyip uçakta olay çıkarmıştı! İş insanı Abdulkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Operasyon kapsamında iş insanı Abdulkadir Özcan da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı. Özcan'ın ikametinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, renk ve koku itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen 175 gram madde ele geçirildi. Maddenin kesin niteliğinin belirlenmesi amacıyla kriminal laboratuvar incelemesi başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında Ankara'da 5 eğlence mekanına operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 18 şüpheli gözaltına alındı.

"BEN MİLYARLIK ADAMIM, TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM"

Şüpheliler arasında AKO Grup ve PETLAS ile geçmişte yöneticilik ilişkisi bulunan iş insanı Abdulkadir Özcan da yer aldı.

Özcan'ın adı daha önce 13 Aralık 2024 tarihinde Türk Hava Yollarının Dubai-İstanbul seferinde yaşanan olayla gündeme gelmişti.

Business Class bölümünde seyahat eden Özcan, alkol servisinin durdurulması üzerine kabin ekibiyle tartışmıştı.

Olay anına ait görüntülerde yolculara saldıran Özcan, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım." diye bağırmıştı.

UÇAKTAKİ OLAYIN ARDINDAN PETLAS'TAN AYRILMIŞTI

Uçakta yaşanan skandalın ardından THY, Özcan'ı kara listeye alarak uçuşlardan men ettiğini duyurmuştu.

Görüntülerin kamuoyunda büyük tepki toplaması üzerine PETLAS yönetimi de harekete geçmişti. Alınan kararla Özcan, 14 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden azledilmişti.