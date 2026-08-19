FETÖ ile aynı çizgi! Kuytul operasyonunun perde arkası A Haber’de: “Ruh ikizi gibi davranıyorlar”
Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden ve dini değerleri istismar ederek karanlık emellere hizmet eden yapılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı'na yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını değerlendiren gazeteciler Zafer Şahin ve Dr. Murat Özer, bu yapıların FETÖ ile olan "ruh ikizi" benzerliğine, yabancı istihbarat servisleriyle olan gizli bağlarına ve devletin bekasına yönelik hasmane tutumlarına dikkat çekti.
Alparslan Kuytul'a yönelik gözaltı kararıyla yapının niteliği, geçmiş faaliyetleri ve bağlantıları yeniden gündeme gelirken, operasyonun daha önce Alihan Kuriş yapılanmasına yönelik operasyonla benzer yönleri dikkat çekti. A Haber'de yapılan değerlendirmelerde, dini söylemler üzerinden toplumsal taban oluşturan yapıların faaliyetleri ve bağlantıları mercek altına alındı.
KRİTİK DÖNEMEÇLERDE HASMANE TUTUM
Gazeteci Zafer Şahin, "İddialar son derece ciddi. Henüz ortaya çıkacak detaylar bekleniyor ama özellikle Türkiye'nin kritik dönüm noktalarında bu kişinin yaptığı açıklamalara baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine hasmane bir tutum içinde olduğunu gösteren onlarca örnek var" ifadelerini kullandı.
Alihan Kuriş ve Kuytulculara yönelik operasyonların ortak noktaları olduğunu belirten Şahin, "Sözde dini bir yapılanmaymış gibi yola çıkıyorlar ancak ticari ve parasal ilişkilerde ayak izleri her şekilde ortaya çıkıyor. FETÖ'de gördüğümüz gibi İmam Hatiplere karşı anormal bir tepki içerisindeler ve Diyanet'in imamlarının arkasında namaz kılmıyorlar" sözleriyle yapıların karakterini deşifre etti.
ALMANYA BAĞLANTISI
Almanya'nın bu yapılara kucak açtığını vurgulayan Şahin, "Bence en çok üzerinde durulması gereken nokta da Almanya'nın bunlara kucak açması. Mesela o Alihan Kuriş yapılanmasına baktığın zaman onlar da Almanya'da çok rahat bir şekilde faaliyet gösteriyorlar.Dini kalkan yaparak elde ettikleri parasal güçle başka ülkelerin istihbarat servislerinin kontrolüne geçiyorlar. Bu sistematik hiç değişmiyor, sadece isimler değişiyor; öncülleri ise FETÖ'dür" dedi.
OPERASYONLARIN HEDEFİ: VATANDAŞI İSTİSMAR EDEN SUÇ YAPILARI
Operasyonun cemaatlere yönelik bir tasfiye hareketi olduğu iddialarını yalanlayan Zafer Şahin, "FETÖ'nün firari kalemşörleri sanki cemaatlere operasyon varmış gibi aynı nakaratı tekrarlıyor. Ancak Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın da altını çizdiği gibi, bu cemaatlere yapılmış bir operasyon değil; vatandaşları kurban bağışı ve Kur'an kursu vaadiyle sömüren, paraları yurt dışına aktaran suç örgütlerine yönelik bir adımdır" şeklinde konuştu. Yapılanmanın uzun süredir devletin radarında olduğunu belirten Şahin, "Bu mesele Milli Güvenlik Kurulu gündemine kadar gelmiş bir güvenlik tehdididir. Ben bunu bir arınma olarak görüyorum ve toplumumuz açısından son derece hayırlı olacağını düşünüyorum" dedi.