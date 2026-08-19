FETÖ ile aynı çizgi! Kuytul operasyonunun perde arkası A Haber’de: “Ruh ikizi gibi davranıyorlar”

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ALPARSLAN KUYTUL'UN GEÇMİŞİ VE MALİ İLİŞKİLER AĞI

1965 Adana doğumlu olan, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezuniyetinin ardından Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nde eğitim gören Alparslan Kuytul'un faaliyetleri mercek altına alındı. 1994 yılında kurduğu Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı aracılığıyla medya üzerinden yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ve daha önce de tutuklanan Kuytul'un, yeniden gözaltına alınmasının arkasında yine karanlık mali ilişkiler ve para trafiği yer alıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda devletin güvenliğini tehdit eden unsurlar arasında değerlendirilen bu yapılanmanın, vatandaşların dini hassasiyetlerini sömürerek oluşturduğu farklı algı operasyonları, operasyonun ana gerekçelerini oluşturuyor.

"BU BİR TARİKAT DEĞİL TİPİK BİR ÖRGÜTTÜR"

Dr. Murat Özer, Alparslan Kuytul yapılanmasının niteliğini analiz ederek, "Alihan Kuriş örgütüyle kıyaslandığında nicelik olarak daha küçük olsa da nitelik olarak tam anlamıyla bir örgüttür. Bu yapı bir tarikat değildir; tasavvufi bir silsilesi, şeyh-mürit ilişkisi veya halifesi yoktur. Aksine Kuytul, tasavvuf ve tarikatlara düşman birisidir" ifadelerini kullandı. Yapının politik bir hareket olduğunu vurgulayan Özer, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tekfir ederek kafir olarak görürler. İmamların arkasında namaz kılmamalarının sebebi budur. Örgütlenme biçimleri, hiyerarşileri ve militer görüntüleri itibarıyla DHKP-C veya MLKP gibi sol terör örgütlerine benzerler. Almanya'daki Cemalettin Kaplan'ın 'Hilafet Devleti' yapılanmasının Türkiye iz düşümüdürler" sözlerini kaydetti.

28 ŞUBAT PROVOKASYONLARI VE DIŞ ODAKLI POLİTİKALAR

Yapının kuruluş dönemine dikkat çeken Dr. Murat Özer, "Tam 28 Şubat öncesinde, Refahyol hükümeti kurulmadan hemen önce 1994'te Türkiye'ye dönüyor. Tıpkı Aczmendiler gibi bir şeylerin önünü açmak için kullanılmışlar" dedi. Örgütün dış politika duruşunu da eleştiren Özer, "Türkiye'de herkes İsrail vahşetine karşıyken, bu yapı Hamas'ı reddeden ve İsrail politikalarını normalleştiren bir yaklaşım sergiliyor. Suriye'de Esad katliamlarını görmezden gelip, Kasım Süleymani gibi isimleri taltif eden açıklamalar yapıyorlar. Devlet ile milletin uyum sağladığı her noktada fitne çıkarmaya ve taraftarlarını militarize etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.