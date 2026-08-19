Kuytulcuların finans çarkı deşifre oldu: Dini duygular istismar edildi
Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve şirketlere kayyum talep edildiğini duyuran Adana Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonun detaylarını da açıkladı. Dini duyguların istismar edilerek toplanan kayıt dışı paraların ticari yapılar üzerinden aklandığı, örgüte itiraz edenlerin ise sosyal medya ve tehditlerle hedef alındığı bildirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı.
32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve şirketlere kayyum talep edildiğini duyuran Başsavcılık; dini duyguların istismar edilerek toplanan kayıt dışı paraların ticari yapılar üzerinden aklandığını, örgüte itiraz edenlerin ise sosyal medya ve tehditlerle hedef alındığını bildirdi.
5 İLDE 49 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN VE KAYYUM TALEBİ
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmanın detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, "Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı ve kamuoyunda 'Kuytulcular' olarak bilinen yapılanmanın suç örgütü faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanları, mali analizler ve dijital deliller doğrultusunda 32 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Başta Adana olmak üzere Niğde, Elazığ, Osmaniye ve Gaziantep illerinde bulunan 49 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin yakalanması ile adreslerde arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır. Yapılanmanın mali faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketler hakkında yönetim kayyumu atanması talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
2018 SONRASI YENİDEN ORGANİZE OLMUŞLAR
Yapılanmanın geçmişten bugüne faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Başsavcılık, "Söz konusu yapılanmaya yönelik 2018 yılında benzer nitelikte adli işlemler gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, bu tarihten sonra yapılanmanın yeniden organize olduğu, lider merkezli hiyerarşik yapısını koruduğu ve faaliyetlerini farklı kişi, kurum ve ticari işletmeler üzerinden sürdürdüğü yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Bu nedenle mevcut soruşturma, yapılanmanın geçmişten günümüze uzanan faaliyetlerinin sürekliliği ve bütünlüğü gözetilerek yürütülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.