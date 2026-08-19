Kuytulcuların finans çarkı deşifre oldu: Dini duygular istismar edildi

Örgüt içerisindeki baskı mekanizması ve toplanan kayıt dışı gelirlerin aktarıldığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşan CİMER başvuruları ve mağdur anlatımlarında; örgüt mensuplarının sosyal, ekonomik ve ailevi hayatlarına müdahale edildiği, liderin talimatlarının dini bir yükümlülük gibi sunulduğu, 'infak', 'kurban bağışı', 'Ramazan kolisi', 'zekât', 'fitre' ve 'öğrenci yardımı' adı altında toplanan paraların kullanım yerleri konusunda şeffaf bilgi verilmediği, gelirlerin bir bölümünün kayıtlara yansıtılmayarak ticari işletmeler üzerinden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir." sözleriyle suç mekanizması gözler önüne serildi.

PARAVAN ŞİRKETLER VE ZORLA MAL DEVRİ

Örgüt mensuplarının adlarına zorla şirket ve hesap açtırıldığına değinilen açıklamada, "Örgüt mensuplarının kendi adlarına şirket kurmaya, banka hesabı kullandırmaya ve malvarlıklarını örgütün belirlediği kişilere devretmeye yönlendirildiği; şirket, taşınmaz ve araçların görünürde farklı kişiler adına kaydedilmesine rağmen fiilî tasarrufun örgüt yöneticilerinde olduğu saptanmıştır. Bir örgüt mensubunun 2022 yılında hürriyetinden yoksun bırakılarak malvarlığını devretmeye zorlanması ve zorla video çektirilmesi iddialarına ilişkin Alparslan Kuytul ve bağlantılı kişiler hakkındaki kamu davası da devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

349 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Ayrılan kişilerin ve kamu görevlilerinin hedef gösterildiğini belirten Başsavcılık, "Yapılanmadan ayrılan veya eleştiren kişilerin sosyal medya aracılığıyla hedef gösterildiği, adli mercilere beyanda bulunanlar üzerinde baskı oluşturulduğu tespit edilen 349 farklı sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.