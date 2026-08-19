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Kuytulcuların finans çarkı deşifre oldu: Dini duygular istismar edildi

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Kuytulcuların finans çarkı deşifre oldu: Dini duygular istismar edildi

Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve şirketlere kayyum talep edildiğini duyuran Adana Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonun detaylarını da açıkladı. Dini duyguların istismar edilerek toplanan kayıt dışı paraların ticari yapılar üzerinden aklandığı, örgüte itiraz edenlerin ise sosyal medya ve tehditlerle hedef alındığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı.

ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA

32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve şirketlere kayyum talep edildiğini duyuran Başsavcılık; dini duyguların istismar edilerek toplanan kayıt dışı paraların ticari yapılar üzerinden aklandığını, örgüte itiraz edenlerin ise sosyal medya ve tehditlerle hedef alındığını bildirdi.

Kuytulcuların finans çarkı deşifre oldu: Dini duygular istismar edildi - 1

5 İLDE 49 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN VE KAYYUM TALEBİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmanın detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, "Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı ve kamuoyunda 'Kuytulcular' olarak bilinen yapılanmanın suç örgütü faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanları, mali analizler ve dijital deliller doğrultusunda 32 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Başta Adana olmak üzere Niğde, Elazığ, Osmaniye ve Gaziantep illerinde bulunan 49 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin yakalanması ile adreslerde arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır. Yapılanmanın mali faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketler hakkında yönetim kayyumu atanması talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kuytulcuların finans çarkı deşifre oldu: Dini duygular istismar edildi - 2

2018 SONRASI YENİDEN ORGANİZE OLMUŞLAR

Yapılanmanın geçmişten bugüne faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Başsavcılık, "Söz konusu yapılanmaya yönelik 2018 yılında benzer nitelikte adli işlemler gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, bu tarihten sonra yapılanmanın yeniden organize olduğu, lider merkezli hiyerarşik yapısını koruduğu ve faaliyetlerini farklı kişi, kurum ve ticari işletmeler üzerinden sürdürdüğü yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Bu nedenle mevcut soruşturma, yapılanmanın geçmişten günümüze uzanan faaliyetlerinin sürekliliği ve bütünlüğü gözetilerek yürütülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuytulcuların finans çarkı deşifre oldu: Dini duygular istismar edildi - 3

"DİNİ YÜKÜMLÜLÜK" ALGISIYLA HİMMET VE BAĞIŞ TOPLANDI

Örgüt içerisindeki baskı mekanizması ve toplanan kayıt dışı gelirlerin aktarıldığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşan CİMER başvuruları ve mağdur anlatımlarında; örgüt mensuplarının sosyal, ekonomik ve ailevi hayatlarına müdahale edildiği, liderin talimatlarının dini bir yükümlülük gibi sunulduğu, 'infak', 'kurban bağışı', 'Ramazan kolisi', 'zekât', 'fitre' ve 'öğrenci yardımı' adı altında toplanan paraların kullanım yerleri konusunda şeffaf bilgi verilmediği, gelirlerin bir bölümünün kayıtlara yansıtılmayarak ticari işletmeler üzerinden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir." sözleriyle suç mekanizması gözler önüne serildi.

Kuytulcuların finans çarkı deşifre oldu: Dini duygular istismar edildi - 4

PARAVAN ŞİRKETLER VE ZORLA MAL DEVRİ

Örgüt mensuplarının adlarına zorla şirket ve hesap açtırıldığına değinilen açıklamada, "Örgüt mensuplarının kendi adlarına şirket kurmaya, banka hesabı kullandırmaya ve malvarlıklarını örgütün belirlediği kişilere devretmeye yönlendirildiği; şirket, taşınmaz ve araçların görünürde farklı kişiler adına kaydedilmesine rağmen fiilî tasarrufun örgüt yöneticilerinde olduğu saptanmıştır. Bir örgüt mensubunun 2022 yılında hürriyetinden yoksun bırakılarak malvarlığını devretmeye zorlanması ve zorla video çektirilmesi iddialarına ilişkin Alparslan Kuytul ve bağlantılı kişiler hakkındaki kamu davası da devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kuytulcuların finans çarkı deşifre oldu: Dini duygular istismar edildi - 5

349 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Ayrılan kişilerin ve kamu görevlilerinin hedef gösterildiğini belirten Başsavcılık, "Yapılanmadan ayrılan veya eleştiren kişilerin sosyal medya aracılığıyla hedef gösterildiği, adli mercilere beyanda bulunanlar üzerinde baskı oluşturulduğu tespit edilen 349 farklı sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.

Kuytulcuların finans çarkı deşifre oldu: Dini duygular istismar edildi - 6

Nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi evrakta sahtecilik suçlarından operasyon yapılan Alparslan Kuytul suç örgütünün 14 Youtube, 15 Facebook, 143 X, 91 Instagram, 79 TikTok hesabı ve 7 Web Sitesine erişim engeli kararı alındı.

Kuytulcuların finans çarkı deşifre oldu: Dini duygular istismar edildi - 7

BAŞSAVCILIKTAN MAĞDURLARA ÇAĞRI

Soruşturmanın dini inançları değil somut suçları hedef aldığının altını çizen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soruşturmanın konusu; dini grup ve gönüllülük faaliyeti görüntüsü altında kişilerin dini ve insani duygularının istismar edilmesi suretiyle toplanan paralar, mağduriyetler, kurulan örgütsel baskı ve gelirlerin aklanmasıdır. Yapılanmanın faaliyetleri nedeniyle mağdur olduğunu, bağış adı altında yanıltıldığını, baskı ya da tehdide maruz kaldığını değerlendiren vatandaşlarımız herhangi bir çekince duymaksızın Cumhuriyet Başsavcılığımıza ya da kolluk birimlerine başvurabilir. Başvuruda bulunan kişileri hedef gösteren veya tehdit eden eylemler de titizlikle soruşturulacaktır." sözleriyle kamuoyuna bilgilendirmede bulundu.

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