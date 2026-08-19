Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında

Adana'da polis ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Furkan Vakfı kurucusu ve başkanı Alparslan Kuytul ile bazı vakıf üyelerinin adreslerine yönelik operasyon düzenledi. Kuytul ve eşi gözaltına alınırken, evinde detaylı arama başlatıldı.