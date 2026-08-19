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Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında

Adana'da polis ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Furkan Vakfı kurucusu ve başkanı Alparslan Kuytul ile bazı vakıf üyelerinin adreslerine yönelik operasyon düzenledi. Kuytul ve eşi gözaltına alınırken, evinde detaylı arama başlatıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu sabah erken saatlerde Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve vakıf bünyesindeki bazı üyelerin ikametlerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi.

FURKAN VAKFI'NA OPERASYON: ALPARSLAN KUYTUL VE EŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında, belirlenen adreslere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında - 1

KUYTUL VE EŞİ GÖZALTINDA

Düzenlenen operasyon doğrultusunda Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı.

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında - 2

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Operasyonun yapıldığı noktalarda ve özellikle Alparslan Kuytul'un ikamet ettiği evin çevresinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik çemberi oluşturuldu.

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında - 3

Giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı adreste ekiplerin arama ve inceleme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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