Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Kritik temaslarda Gazze barış planı, Suriye'nin istikrarı ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. HAKAN FİDAN'DAN KRİTİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ Sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği diplomatik temaslara ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bölgemizdeki son gelişmelerle ilgili gerçekleştirmekte olduğumuz diplomatik temaslar çerçevesinde bugün Mısırlı mevkidaşım Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşım Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri yaptık." ifadelerini kullandı.

GAZZE VE SURİYE'DE HUZUR VE İSTİKRAR VURGUSU Görüşmelerde Gazze ve Suriye sahasındaki son dinamiklerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Bakan Fidan, "Görüşmelerimizde, Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Değerli mevkidaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldık. Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık." sözleriyle barış odaklı adımların altını çizdi.