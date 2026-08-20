Alparslan Kuytul’un yeğeni FETÖ’nün mahrem sorumlusu çıktı!

Adana'da "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un yeğeni Hakan Kuytul'un FETÖ'nün "jandarma mahrem sorumlusu" olduğu ortaya çıktı. 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kuytul'un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı ve cezasının 2 yıl 6 aya indirildiği bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğünce kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini üstlendiği yapılanmaya yönelik 6 ilde toplam 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. ALPARSLAN KUYTUL SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINDA ÇARPICI İFADE! "30 SENETLE 6-7 MİLYON DOLARIMI ALDILAR" Soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, Kuytul çifti gözaltına alınmıştı.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANDI Operasyonun ardından Alparslan Kuytul'un yeğeni Hakan Kuytul'un 2021 yılında Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "jandarma mahrem sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılandığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre Nihat K.'nın evinde ele geçirilen flaş bellek ve SD kartta FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında görevli kişilerin bilgilerinin yer aldığı bir program tespit edildi.

Program kapsamında elde edilen bilgilerde Kuytul'un FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasında yer aldığının anlaşıldığı, dosya içindeki tanık beyanları ile şüphelinin örgütün jandarma yapılanmasında mahrem hizmetler sınıfında üst düzey sorumlu olarak yer aldığı belirlendi. İddianamede Kuytul hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ içerisinde "jandarma mahrem sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğünü, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden aldığı talimatla askeri personelle görüştüğünü, aldığı himmetleri bir üst yöneticisine ilettiğini, sabit ve ankesörlü hatlardan farklı tarihlerde ardışık arandığını ve hakkında tutarlı tanık beyanları ile teşhislerin bulunduğunu belirtti.