Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nden iş adamına işkence: Milyonlarca doları böyle gasp ettiler
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada iş insanı Koray Sarısaçlı'nın farklı tarihlerde verdiği ifadeler, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifadelere göre örgüt üyeleri Sarısaçlı'yı kaçırarak günlerce alıkoydu. Elektroşok ve darp gibi işkencelere maruz kaldığını belirten Sarısaçlı, 30 ayrı senet doldurtularak yaklaşık 6-7 milyon dolarının bu yolla alındığını söyledi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren iş insanı Koray Sarısaçlı'nın sözleri, Alparslan Kuytul Suç Örgütü olarak bilinen yapılanmaya ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu.
Ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifade tutanaklarında Sarısaçlı'nın kaçırılma, işkence ve tehdit, zorla senet imzalatma, mal varlığı üzerinde tasarruf sağlayacak vekalet alma girişimi, ifade içeriğine müdahale, kamuoyuna verilecek mesajların önceden belirlenmesi ve aile bireylerinin baskı unsuru olarak kullanılması beyanları öne çıktı.
İfadelerde Sarısaçlı'nın birçok kritik aşamada kendisine verilen emirlerin Alparslan Kuytul'dan geldiğini beyan etmesi ve bu emirleri aktarırken, çevresindeki kişilerin "Hocamız" ve "Hoca Efendi'nin talimatı" ifadelerini kullandıklarını anlatması dikkat çekti.
KAÇIRILMA VAKASI: ELEKTROŞOK, DARP VE GÜNLERCE ALIKOYMA
Sarısaçlı, ilk ifadesinde 2021 yılının eylül ayında işyerinden çıktıktan sonra maskeli kişiler tarafından zorla bir araca bindirildiğini anlattı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurulduğunu, kafasının arkasından ve bileğinden elektrik verildiğini, elleri ve ayakları bağlanarak gözlerinin kapatıldığını söyledi.
İnşaat halindeki bir yapının banyosuna benzeyen, zemini toprak bir bölümünde tutulduğunu ileri süren Sarısaçlı, daha sonra başka bir eve götürüldüğünü, tutulduğu iki yerde de şiddete uğradığını ifade etti. İlk aşamada saldırganların kimliğini tespit edemediğini belirten Sarısaçlı, daha sonraki ifadelerinde bazı kişileri seslerinden veya olay öncesindeki takip iddialarından hareketle teşhis ettiğini belirtti.
9 Kasım 2021 tarihli ifadesinde anlatımını genişleten Sarısaçlı, kaçırıldığı sırada Yusuf Tapan'ı gördüğünü, Haydar isimli kişinin de kendisinin araca bindirilmesine yardım ettiğini ileri sürdü. Araçta dövüldüğünü ve elektroşoka maruz kaldığını yineledi.
30'A YAKIN SENET, 6-7 MİLYON DOLAR
Hadisenin mali boyutu açısından en çarpıcı beyanlarından biri, Sarısaçlı'nın alıkonulduğu sırada kendisine zorla senet imzalatıldığı yönündeki ifadesi oldu.
Sarısaçlı, yaklaşık 30 ayrı senet imzaladığını, senetlerdeki tutarların dolar cinsinden yine kendisine yazdırıldığını ve toplam miktarın hatırladığı kadarıyla 6-7 milyon doları bulduğunu söyledi. Senetlerdeki diğer yazılar gibi "hamiline" ibaresini de kendisinin yazdığını belirten Sarısaçlı, bunu kendi iradesiyle yapmadığını, itiraz ettiğinde darp edildiğini ve ailesinin zarar göreceği yönünde tehdit edildiğini ifade etti.
Sarısaçlı'nın ifadeleri, soruşturmada cebir ve tehditle oluşturulduğu ileri sürülen yüksek tutarlı mali belgelerin hangi amaçla kullanılmak istendiği sorusunu gündeme getirdi.
"FURKAN GÖNÜLLÜLERİNİ TEMİZE ÇIKARACAKSIN"
Sarısaçlı'nın sonraki ifadelerine göre baskı yalnızca malvarlığıyla sınırlı kalmadı. Müşteki, kendisini kaçıranların serbest bırakılmasından hemen önce kamuoyuna ne söyleyeceğine kadar müdahale ettiklerini beyan etti.
29 Kasım tarihli ek ifadesinde Sarısaçlı, kendisine "Hocamız Alparslan Kuytul'dan talimat geldi" denildiğini, serbest kaldıktan sonra yapacağı açıklamada olayın Furkan gönüllüleriyle ilgisinin bulunmadığını ve Furkan Vakfı'nın "bu tür işlerle hiçbir ilgisinin olamayacağını" söylemesinin istendiğini anlattı.
Bu talimata uymaması halinde annesi, kız kardeşi ve çocuklarının zarar göreceği yönünde tehdit edildiğini beyan etti.
ÖRGÜTÜ TEMİZE ÇIKARAN AYNI VİDEO 3-4 KEZ ÇEKTİRİLDİ
Sarısaçlı'nın anlatımındaki bir başka çarpıcı ayrıntı, kamuoyuna verilecek mesajın yalnızca içeriğinin değil, kaydının da denetlendiği yönündeki ifadesi oldu.
Sarısaçlı, serbest bırakıldıktan sonra Furkan Vakfı üyesi olduğunu söylediği resmi nikahlı eşi Rumeysa Şenay Sarısaçlı'nın evine gittiğini, burada kendisine Alparslan Kuytul tarafından gönderildiği söylenen bir metin verildiğini belirtti.
İddiaya göre hazırlanan açıklama telefonla kayda alındı. Video birilerine gönderildi ancak karşı taraftan "uygun olmadığı" yanıtı gelince çekim tekrarlandı. Sarısaçlı, aynı metni 3-4 kez yeniden okumak zorunda bırakıldığını ifade etti.
Çekimler sürerken İzzet Daş'ın eve geldiğini belirten Sarısaçlı, Daş'ın kendisine "Hoca Efendi'nin talimatı gereği bu akşam ifade vermeye gitmeyeceksin, yarın sabah savcılığa gideceksin" dediğini belirtti.