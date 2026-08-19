Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nden iş adamına işkence: Milyonlarca doları böyle gasp ettiler

ADLİYE OTOPARKINDA 'NE SÖYLEYECEKSİN' TALİMATI İfadelerdeki en ciddi iddialardan biri de adli sürece müdahale edildiği yönünde. Sarısaçlı, 21 Eylül sabahı Adana Adliyesi'ne götürüldüğünü, burada vakıfla bağlantılı olduğunu söylediği avukatlarla görüştürüldüğünü anlattı. Adliyenin otoparkındaki araçta kendisine videoda ve Cumhuriyet savcısının karşısında neler söylemesi gerektiğinin anlatıldığını öne sürdü. Kendi özel avukatının yanına geldiğini ancak onunla görüşmemesi yönünde önceden talimat aldığı için bunu kabul etmediğini belirten Sarısaçlı, ilk savcılık ifadesini bu baskı ortamında verdiğini söyledi. Nitekim 9 Kasım 2021'de yeniden savcılığa giden Sarısaçlı, 21 Eylül tarihli ilk ifadesinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirterek, "Bu ifademi baskı altında verdim" beyanında bulundu.

SAVCILIKTAN ÇIKTI, BU KEZ CANLI YAYINA ÇIKARILDI Sarısaçlı'nın anlatımına göre ifade üzerindeki kontrol savcılık kapısında da sona ermedi. Savcılık ifadesinden çıktıktan sonra adliye önünde İzzet Daş tarafından ikinci bir video kaydının alındığını belirten Sarısaçlı, bu kez savcılığa verdiği ifadeye ilişkin sorular yöneltildiğini söyledi. Ardından yaralanmaları nedeniyle hastaneye sevk edildiğini, bu süreçte de İzzet Daş'ın sürekli yanında bulunduğunu ifade etti. Aynı günün akşamında ise baskının kamuoyu ayağının devreye sokulduğu kaydedildi. KUYTUL ÇİFTİNDEN SKANDAL PAYLAŞIMLAR Sarısaçlı, evinden alınarak Furkan Nesli Dergisi'nin bulunduğu binaya götürüldüğünü ve İzzet Daş moderatörlüğünde yapılanmaya ait olduğunu söylediği bir YouTube kanalında canlı yayına çıkarıldığını anlattı. Sarısaçlı, canlı yayında da Alparslan Kuytul tarafından verildiğini ileri sürdüğü talimatlar doğrultusunda, kaçırılma olayının vakıf ve tutuklanan vakıf üyeleriyle ilgisinin bulunmadığını söylemek zorunda kaldığını belirtti.

"NE SÖYLERSE HARFİYEN YERİNE GETİRECEKSİN" Sarısaçlı, alıkonulduğu dönemde kendisine serbest bırakıldıktan sonra Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve "ne söylerse harfiyen yerine getireceği" yönünde talimat verildiğini de aktardı. Nitekim 26 Eylül'de İzzet Daş'ın kendisini arayarak Alparslan Kuytul'u kastettiğini belirttiği "Seni bekliyor" sözünü kullandığını, bunun üzerine Furkan Nesli Dergisi'nin bulunduğu binaya gittiğini söyledi. Ertesi gün yeniden çağrıldığını belirten Sarısaçlı, bu görüşmenin ise doğrudan malvarlığına ilişkin olduğunu kaydetti.

HASTANE, VİLLA VE DENİZ EVİ İÇİN GENEL VEKALET Sarısaçlı'nın ifadesine göre Alparslan Kuytul kendisinden sahip olduğu Özel Korupark Hastanesi, Kabasakal'daki villa ve Yumurtalık ilçesindeki deniz evi üzerinde her türlü satış ve tasarruf işleminin yapılmasına imkan verecek genel bir vekaletname düzenlemesini istedi. Sarısaçlı, Kuytul'un kendisine "Sen notere git, ben sana birini göndereceğim" dediğini, 5. Noter'e gittiğinde daha önceden tanımadığı Rıdvan Biçen'in geldiğini ve kendisini Alparslan Kuytul'un gönderdiğini söylediğini belirtti. Malvarlıklarının resmi maliki olan Asuman Sarısaçlı'nın bunun üzerine Biçen'e genel vekalet verdiğini söyleyen Sarısaçlı, daha sonra taşınmazların üçüncü kişilere satışını engellemek amacıyla bu vekaletnamenin azledildiğini ifade etti. 29 Nisan 2022 tarihli ifadesinde de Rıdvan Biçen'i önceden tanımadığını yineleyen Sarısaçlı, "Rıdvan Biçen'i Alpaslan Kuytul'un yönlendirmesiyle notere gittiğimde görmüştüm" şeklinde beyanda bulundu.