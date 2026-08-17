Mekke Anlaşması’na Trump’tan ilk mesaj: “Memnuniyet duyuyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke’de imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, anlaşmanın bölgesel güvenlik açısından önemli bir adım olduğunu belirterek üç ülkenin liderlerini tebrik etti.

Trump, yaptığı açıklamada, "Üç ulusun büyük liderlerini tebrik ederim. Mekke Savunma Anlaşması cesur ve önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

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