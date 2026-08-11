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Tel Aviv'de Mekke Anlaşması paniği! İsrailli yetkiliden "alternatif ittifak" çıkışı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Tel Aviv'de Mekke Anlaşması paniği! İsrailli yetkiliden "alternatif ittifak" çıkışı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması İsrail'de panik oluşturmaya devam ediyor. Yedioth Ahronot gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli yetkili 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı "kaygı verici" olarak nitelendirirken yapılan anlaşmanın Tel Aviv'e yönelik olduğunu ileri sürdü. Yetkili, İsrail'in ordusunu güçlendirmesi ve alternatif ittifaklar kurulması gerektiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması Siyonistlerde tedirginlik oluşturmaya devam ediyor.

"ALTERNATİF İTTİFAKLAR KURULMALI"

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli yetkili, 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin "Bu anlaşma bizi kaygılandırıyor. Bu, İsrail'e karşı kurulmuş bir ittifaktır." ifadelerini kullandı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın daha geniş çaplı bir bölgesel değişimi yansıttığını savunan İsrailli yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in başta Yunanistan ve Kıbrıs'tan oluşan Helen ekseni olmak üzere, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile alternatif ittifaklar kurması gerekiyor."

Yetkili, "çok ama çok güçlü" olması gerektiğini ve diğer ülkeleri kendisine bağımlı hale getirmesi gerektiğini savunduğu İsrail'in "devasa bir orduyu güçlendirme programına" ihtiyacı olduğunu ileri sürdü.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması İsrail'de paniğe neden oldu. (Foto: AA) Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması İsrail'de paniğe neden oldu. (Foto: AA)

MEKKE ANLAŞMASI İSRAİL'E KORKU SALDI

Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail için bir "endişe kaynağı" olduğunu savunan yetkili, "Türkiye ve Erdoğan meselesi tehlikeli." dedi.

Mısır'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmasının kendilerini şaşırtmayacağını söyleyen yetkili, "Bu ittifak İsrail'e karşı kuruldu. Sizce bunu kimlere karşı yapıyorlar? İran'ı hedef aldıklarını söylüyorlar, ancak doğrusu ben buna pek inanmıyorum." dedi.

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İsrail Diaspora Bakanı Chikli de Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlamasını İsrail açısından "çok kötü bir gelişme" olarak nitelendirmişti.

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