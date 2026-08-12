Soykırım kabinesinde ‘Mekke ittifakı’ paniği! A Haber’de çarpıcı analiz: “Bu bir İslam uyanışıdır”

Ortadoğu'da dengeler yeniden kurulurken İsrail cephesinden peş peşe dikkat çeken itiraflar geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın aynı zeminde buluşması, Tel Aviv yönetiminde yalnızca diplomatik bir gelişme olarak değil, bölgesel güç dengelerini değiştirebilecek bir tehdit olarak okunuyor. Konuya ilişkin A Haber'de konuşan Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİLLİ BAKAN: İTTİFAKA KARŞI TETİKTE OLMALIYIZ

Müslüman devletlerin ilk kez bu denli güçlü bir şekilde bir araya gelmesi küresel odakları şaşkına çevirirken, Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Nasıl olur ya, yıllardır bunların iç işlerini karıştırmak için elimizden geleni yaptık, buralara sızdık, ajan gönderdik, böldük, bölüştürdük; ama bunlar yine bir araya geldiler diyorlar" sözleriyle dış güçlerin içine düştüğü hayal kırıklığını özetledi.

Bu büyük uyanışa yönelik endişelerini dile getiren İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, "Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye... Bu İsrail açısından oldukça ciddi bir Sünni ittifakı. Mısır'ın da bu ittifaka katılması bekleniyor. Pakistan'ın nükleer silahlara sahip bir ülke olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu nedenle çok daha dikkatli ve tetikte olmamız gerekiyor. Daha önce İran, Irak, Suriye ve Lübnan'da oluşan bir ittifakı etkisiz hale getirmiştik" ifadelerini kullandı.