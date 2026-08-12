Soykırım kabinesinde ‘Mekke ittifakı’ paniği! A Haber’de çarpıcı analiz: “Bu bir İslam uyanışıdır”
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın savunma ve güvenlik ekseninde attığı adımlar İsrail cephesinde ciddi bir endişeye yol açtı. İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, söz konusu birlikteliği "ciddi bir Sünni ittifakı" olarak nitelendirirken, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli ise Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın birlikte hareket etmesinin İsrail açısından son derece olumsuz bir gelişme olduğunu söyledi. Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ise yaşanan gelişmenin Sünni-Şii ayrımının ötesinde, İslam coğrafyasının yeniden yan yana gelmesi anlamına geldiğini vurguladı.
Ortadoğu'da dengeler yeniden kurulurken İsrail cephesinden peş peşe dikkat çeken itiraflar geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın aynı zeminde buluşması, Tel Aviv yönetiminde yalnızca diplomatik bir gelişme olarak değil, bölgesel güç dengelerini değiştirebilecek bir tehdit olarak okunuyor. Konuya ilişkin A Haber'de konuşan Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İSRAİLLİ BAKAN: İTTİFAKA KARŞI TETİKTE OLMALIYIZ
Müslüman devletlerin ilk kez bu denli güçlü bir şekilde bir araya gelmesi küresel odakları şaşkına çevirirken, Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Nasıl olur ya, yıllardır bunların iç işlerini karıştırmak için elimizden geleni yaptık, buralara sızdık, ajan gönderdik, böldük, bölüştürdük; ama bunlar yine bir araya geldiler diyorlar" sözleriyle dış güçlerin içine düştüğü hayal kırıklığını özetledi.
Bu büyük uyanışa yönelik endişelerini dile getiren İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, "Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye... Bu İsrail açısından oldukça ciddi bir Sünni ittifakı. Mısır'ın da bu ittifaka katılması bekleniyor. Pakistan'ın nükleer silahlara sahip bir ülke olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu nedenle çok daha dikkatli ve tetikte olmamız gerekiyor. Daha önce İran, Irak, Suriye ve Lübnan'da oluşan bir ittifakı etkisiz hale getirmiştik" ifadelerini kullandı.
"BU SÜNNİ İTTİFAKI DEĞİL, İSLAM COĞRAFYASININ UYANIŞIDIR"
İsrailli bakanın açıklamalarındaki mezhepçi yaklaşıma sert tepki gösteren Levent Ersin Orallı, "Bu Sünni bir ittifak değil. Bu, İslam coğrafyasının yan yana geldiği bir uyanış süreci. O hâlâ tuzaklı cümleler kuruyor, Sünni ve Şiiler arasında bir ayrım yapmaya çalışıyor. Tarım Bakanı tarımla uğraşmaya devam etsin. İsrail ekonomisi yüzde 37 küçüldü, tarım arazilerinin yüzde 51'i kurudu. Müslüman dünya yan yana geliyor çünkü artık bu bölgede lokomotif eksiği vardı. Şimdi hem ray döşeyen hem de lokomotif olmaya hazır bir Türkiye var" şeklinde konuştu.
DİASPORA BAKANI'NIN KORKUSU: BU ÇOK KÖTÜ BİR GELİŞME
İsrail yönetimindeki panik, Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin sözleriyle daha da belirginleşti. Türkiye'nin bölgesel gücünün ve stratejik hamlelerinin altını çizen Amichai Chikli, "Mekke Anlaşması çok endişe verici ve rahatsız edici bir olay. Suudi Arabistan'ın bizimle doğrudan çatışma içinde olan Türklerle birlikte hareket etmeye başlaması, İsrail açısından son derece olumsuz bir gelişmedir. Bu durum bizi Yunanistan, Güney Kıbrıs, BAE ve Hindistan ile ittifaklarımızı derinleştirmeye zorluyor" itirafında bulundu.