Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'ya tahliye

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında tutuklu olarak yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verildi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada tutukluluk incelemesi yapıldı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan incelemede, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, öngörülen ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olduğu ve kaçma hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğu, adli kontrol tedbirinin orantılılık ilkesi gereğince yeterli olmayacağı hususları hep birlikte değerlendirildiğinde sanıklar Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat'ın tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verildi.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI SERBEST

Sanıklar Özcan Zenger ve Utku Caner Çaykara'nın ise tutuklulukta geçirdikleri süre, sanıklar ve müdafilerinin sağlık durumlarına ilişkin dilekçe sundukları ve duruşmalara yansıyan sağlık durumları itibariyle bu aşamada tutuklu olmalarının ölçülü olmayacağı değerlendirilerek başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmedildi.