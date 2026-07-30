Çocuklar ekranın içinde kayboluyor dijital dünya bir nesli çökertiyor! Alarma geçiren korkunç tablo

Akıllı telefonlar, sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve sonsuz video akışları çocukların uykusunu, dikkatini ve problem çözme becerilerini aşındırıyor. ABD'de üniversite öğrencilerindeki depresyon yüzde 135, kaygı yüzde 110 artarken CDC verileri 10-14 yaşındaki kız çocuklarının intihar oranında yüzde 167'lik yükselişe işaret ediyor. Türkiye'nin 15, Avustralya'nın 16 yaş altına getirdiği sosyal medya sınırlamasının arkasında işte bu ağır tablo bulunuyor.

Sokakta oyun oynayarak, arkadaşlarıyla yüz yüze ilişki kurarak ve gerçek hayatın sorunlarıyla mücadele ederek büyüyen çocukların yerini ekran karşısında yaşayan yeni bir kuşak aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan 7578 sayılı düzenlemeyi 22 Nisan 2026'da kabul etti. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Yasaya göre sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaş altı çocuklara hizmet sunamayacak, yaş doğrulama dâhil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak; yükümlülüğünü yerine getirmeyen platformlara 30 milyon TL'ye varan idari para cezası, reklam yasağı ve internet trafiğinin bant genişliğinde daraltmaya kadar giden yaptırımlar uygulanacak.

Peki dünyayı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya götüren tehlike ne kadar büyük?

ÇOCUKLUKTA BÜYÜK KIRILMA: 2012

Sosyal psikolog Jonathan Haidt, The Anxious Generation (Kaygılı Nesil, 2024) kitabında net bir eşiğe işaret ediyor: 2010-2012. Dört gelişme aynı anda kitleselleşti; akıllı telefon cepteki bir organa dönüştü, ön kamera çocuğu kendi imgesine bakmaya itti, mobil internet ekranı yatağa ve sofraya taşıdı, algoritmik sosyal medya ise "bağımlılık mühendisliği" üzerine kurulu akışlara geçti. Haidt'e göre insan neslinin milyonlarca yıllık ürünü "oyun temelli çocukluk" çöktü, yerini "telefon temelli çocukluk" aldı.

RAKAMLAR KONUŞUYOR: BİR NESLİN ÇÖKÜŞÜ

+%135 depresyon, +%110 kaygı: ABD'de üniversite öğrencilerinde 2013-2021 arasındaki artış. Kaynak: Healthy Minds Network verilerinin Boston Üniversitesi tarafından yapılan analizi; 300'den fazla kampüste 350 bin öğrenci.

-12-17 yaş her 5 kızdan yaklaşık 1'i: Son bir yılda majör depresif dönem yaşadı. Kaynak: CDC.

-12-17 yaş her 5 kızdan yaklaşık 3'ü: Kendini sürekli üzgün ya da umutsuz hissediyor; on yıl öncesine göre +%60. Kaynak: CDC Gençlik Riskli Davranış Araştırması (YRBS), 2021.

+%167: 10-14 yaş kız çocuklarında intihar oranındaki artış, 2010-2020. Kaynak: Jonathan Haidt / CDC.

+%60: ABD'de gençlik ve genç yetişkin intiharının 2011'den bu yana artışı; 10-14 yaş kızlarda kendine zarar nedeniyle acil servis başvuruları dört katına çıktı. Kaynak: CDC / Haidt.

Jonathan Haidt, bu sıçramanın yalnızca ABD'ye özgü olmadığını, akıllı telefonun eşzamanlı yayıldığı İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da aynı anda yaşandığını belirtiyor. Psikolog Jean Twenge de 2020 tarihli çalışmasında bu artışı dijital medya kullanımıyla ilişkilendiriyor ve eşzamanlılığı "tesadüf" tezini çürüten en güçlü kanıt olarak gösteriyor.

AKRAN ZORBALIĞI ARTIK EVE KADAR GELİYOR

Zorbalık okulun kapısında bitmiyor. Jean Twenge'in Psychiatric Research and Clinical Practice'te yayımlanan analizine göre siber zorbalık, sosyal medya ile ruh sağlığı arasındaki ilişkinin en kritik aracılarından biri ve intihar düşüncesi ile girişimlerinde belirleyici bir risk faktörü. Telefon eve, odaya ve gece yarısına kadar taşındığı için zorbalık 24 saat süren bir dijital saldırıya dönüşüyor. Üstelik çocuk artık yalnızca mağdur değil; kimi zaman fail konumuna da geçebiliyor.

SOKAK KAYBOLDU, BÜYÜK YALNIZLIK BAŞLADI Haidt'e göre bu bir eğlence değil, bir gelişim sorunu. 1990'ların mahalle dokusu yerini araba odaklı, betonlaşmış, sitelere bölünmüş bir kente bırakınca çocuğun güvenle oynayacağı "sahipsiz" bir alan neredeyse kalmadı. Oysa çocuk problem çözmeyi, ergen ise öz güveni ancak yetişkin müdahalesi olmadan, yüz yüze oyun ve akran etkileşimiyle geliştirir. Bu deneyim silinince çocuklar, evde ve okulda çevrelerinde insanlar olsa bile yalnızlaştı.

EKRAN UYKUDAN ÇALIYOR, ÖĞRENMEYİ VURUYOR

Ekran süresi masum bir "boş vakit" değil; gelişmekte olan beynin nöroplastisitesini doğrudan biçimlendiren bir süreç. Bu döngünün en yıkıcı sonucu uykuda. Biyolojik ritmi epifiz bezinden salgılanan melatonin düzenler; ekranların mavi ışığı beyni "hâlâ gündüz" sanmaya iterek melatonini baskılıyor, uykuya dalış gecikiyor. Nitekim Twenge'in analizi de ergen uyku süresinin 2012 dolaylarında düşmeye başladığını gösteriyor.

The Guardian'da aktarıldığına göre Aberdeen Üniversitesi'nden Dr. Brendan Gabriel, biyolojik saatin en duyarlı bölgesinin gün ışığına bağlı çalışan suprakiazmatik çekirdek olduğunu söylüyor; gün ışığından mahrum çocuğun hem melatonin ritmi hem göz gelişimi bozuluyor. Aynı haberde uyku uzmanı Dr. Jemma King, beynin gün içinde öğrenilenleri uykuda "gece kütüphanecisi" gibi kalıcı hafızaya aktardığını, uyku kesildiğinde bu aktarımın yarım kaldığını anlatıyor.

Uzmanların kullandığı çarpıcı benzetme şöyle özetleniyor: Günde 2 saat ekran yaklaşık 1 saat daha az uyku demek; yıllara yayılan bu kayıp, bilişsel gelişimde ciddi bir gerileme anlamına gelir. Bu bir tıbbi denklem değil, riskin büyüklüğünü anlatan bir kıyas; uyku kesildiğinde dikkat, problem çözme ve dürtü kontrolü gibi yürütücü işlevler sekteye uğruyor ve tablo klinik olarak dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi (DEHB) taklit edebiliyor.

DOPAMİN TUZAĞI: BU BİR KAZA DEĞİL, TASARIM

Haidt'e göre bu tablo tesadüf değil, tasarım. Sonsuz kaydırma doğal durma noktalarını yok ediyor; otomatik oynatma, bildirimler ve beğeni sistemi ergenin sosyal değer algısını algoritmaya bağlıyor. Çocuğun dürtü kontrolünü sağlayan frontal korteks 20'li yaşların ortasına dek olgunlaşmıyor; karşısında ise dünyanın en yetenekli mühendis, davranışsal ekonomist ve nörobilimcilerinden kurulu ekipler tam da bu olgunlaşmamışlığı hedef alıyor.

Ölçeği somutlaştıran bir yerli kaynak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM): Merkeze yapılan teknoloji/oyun bağımlılığı başvurularının binleri bulması ve başvuranların ezici çoğunluğunun erkek çocuk ve genç olması, çevrimiçi oyunun nasıl yalıtılmış bir platforma dönüşebildiğini gösteriyor. Türkiye'nin ilaç tablosu da dikkat çekiyor: Sağlık Bakanlığı'nın SGK verilerine göre 0-6 yaş grubunda antidepresan kullanan çocuk sayısı 2012'de 10.406, 2013'te 10.636 oldu. Bu veri okul öncesi çocukların bile ilaçla tanıştığını gösteriyor.

Daha güncel ve çarpıcı bir örnek Güney Kore'den geldi.. Kore Sağlık Sigortası Değerlendirme Kurumu (HIRA) verilerine göre 9 yaş ve altı çocuklarda antidepresan reçetesi 2020'de 44 bin iken 2024'te 113 bine ulaştı. Dört yılda tam %156,8'lik artış. Aynı dönemde 10-19 yaş grubunda artış %127 oldu; ülke genelinde depresyon tedavisi gören kişi sayısı 2024'te 1,1 milyonu aştı ve en sert yükseliş, tanıları dört yılda ikiye katlanan 10 yaş altı çocuklarda görüldü. Samsung Tıp Merkezi'nden psikiyatrist Dr. Jung Yoo-sook'un uyarısı tabloyu şöyle özetledi:

"Akademik ve sosyal baskı eskiden ortaokulda başlardı; şimdi çocuklar bunu çok daha erken yaşıyor."

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDE MİYOPİ ALARMI

Tahribat bedende de kalıcı iz bırakıyor. Oftalmoloji araştırmalarına göre miyopi (uzağı görememe) salt genetik değil: Sağlıklı göz gelişimi için retinaya gün ışığı ulaşmalı, çünkü gün ışığı retinada dopamin salgılatarak göz küresinin aşırı uzamasını engelliyor. Günde en az iki saat açık havada olan çocukta miyopi riski belirgin düşüyor. Loş ortamda 20-30 cm mesafeden ekrana kilitlenen çocukta ise göz küresi uzuyor, göz kırpma refleksi dakikada 15-20'den 5-7'ye düşüyor; sonuç göz kuruluğu ve tahriş. Araştırmalara göre Türkiye'de 7-15 yaş grubunda çocukların yaklaşık %72'sinde postür bozukluğu, %70'inde görme problemi var; ortalama ekran süresi günde 3-4 saati aşıyor.

EKRAN SÜRESİ KILAVUZU (WHO VE GENEL PEDİATRİ ÖNERİLERİ)

1 yaş altı: Ekran önerilmez — 0 dakika (WHO, 2019).

2 yaş: Pasif ekran en fazla 1 saat (WHO).

3-4 yaş: Sedanter ekran günde en fazla 1 saat (WHO).

5-17 yaş: Günde en az 60 dakika fiziksel aktivite (WHO); okul dışı ekran için genel pediatri önerisi en fazla 2 saat.

GÜVENLİ LİMAN SANILAN PLATFORMLAR

Peki çocuk için bir kaçış alanı, güvenli bir liman kaldı mı? Enstitü Sosyal'in Türkiye'nin en çok izlenen dört çocuk platformunu (YouTube Kids, Netflix Kids, Prime Video Kids, Disney+/Disney Junior) tarayan araştırması, "çocuk modu"nun bile tam güvence olmadığını gösteriyor. Rapor, 4 yaş kataloğunda sunulan bazı içeriklerin başka platformlarda 12+ hatta 18+ etiketi taşıdığını ve yapay zekA moderasyonunun yüksek hata payıyla çalıştığını belgeliyor.

Enstitü'nün uyarısı net: "Yapay zekâ moderasyonunun %50 hata payıyla çalıştığı bir ortamda, özellikle 0-8 yaş grubu çocuklar algoritmaların keyfiyetine bırakılmamalı."

Yani en korunaklı sanılan alanda bile çocuğun karşısına ne çıkacağına çoğu zaman bir insan editör değil, yarısı yanılan bir makine karar veriyor.

DEVLETLER NEDEN YASAKLIYOR?

Bu ağır tablo, 2025-2026'da somut mevzuata dönüştü. Avustralya, 10 Aralık 2025'te 16 yaş altı çocuklara YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads ve Kick'i kapatan dünyanın ilk ulusal yasağını yürürlüğe koydu; eSafety Komiserliği ilk haftalarda 4,7 milyon çocuk hesabının kapatıldığını açıkladı.

Avrupa da aynı yolda. Fransa, 21 Temmuz 2026'da 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan yasayı kabul ederek bunu yapan ilk AB ülkesi oldu; yasak kademeli işleyecek, yeni hesap açılışı 1 Eylül 2026'da duracak, mevcut 15 yaş altı hesaplar 1 Ocak 2027'ye kadar kapatılacak. Ancak Fransız Parlamentosu, metinden zorunlu yaş doğrulama mekanizmasını çıkardı; yürürlük öncesi Anayasa Konseyi'nin incelemesi bekleniyor. İngiltere ise henüz yasa değil, öneri aşamasında. Hükümet 15 Haziran 2026'da 16 yaş altı için sosyal medya yasağı planını açıkladı; düzenleme Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nı değiştirecek ve Parlamento onayından geçerse koruma 2027 baharında yürürlüğe girecek.

Türkiye de harekete geçti. TBMM'nin 22 Nisan 2026'da kabul ettiği ve 1 Mayıs 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan 7578 sayılı "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", sosyal ağ sağlayıcıların 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmasını yasaklıyor; sağlayıcılar yaş doğrulama dâhil gerekli tedbirleri almak, 15 yaşını doldurmuş çocuklara ayrıştırılmış hizmet vermek ve açık, kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sağlamakla yükümlü olacak.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısına önce reklam yasağı, ardından internet trafiği bant genişliğinde %50'den başlayıp %90'a kadar daraltma uygulanabilecek. Aynı paketteki oyun platformları için ise 1 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari para cezası öngörülüyor. İlgili hüküm yayımından 6 ay sonra, yani 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.

Dünyada tablo şöyle: Avustralya (16 yaş, 10 Aralık 2025'te yürürlükte), Fransa (15 yaş, 1 Eylül 2026'da kademeli başlangıç), Türkiye (15 yaş, 1 Kasım 2026'da yürürlükte) ve öneri aşamasındaki İngiltere (16 yaş, 2027 baharı hedefi) ile çocukların sosyal medya erişimini sınırlama, on iki aya sığan küresel bir dalgaya dönüştü.

YASAK GEREKLİ AMA TEK BAŞINA YETMEZ

Uzmanlara göre teknik yasak, altta yatan bağımlılığı tek başına çözmüyor. Okulda dijital diyete giren çocuk, akşam güvensiz sokaklar ve betonlaşma yüzünden dışarı çıkamayınca biriken "dijital açlığını" gece uykusundan çalarak gideriyor.

Kalıcı çözüm için güvenli oyun alanları, kentsel reform, ebeveynin kendi ekran davranışını değiştirmesi, okul politikası, platform sorumluluğu ve dijital okuryazarlık seferberliğinin eş zamanlı devreye girmesi gerekiyor. The Guardian'da yazar Zahabiyah Yamasaki'nin önerisi çocuk için de geçerli: "Telefona uzanmak yerine gözlerini kapatmak."