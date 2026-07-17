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Ahbap soruşturması genişliyor! Oğuzhan Uğur gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ahbap soruşturması genişliyor! Oğuzhan Uğur gözaltında

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Uğur sabah saatlerinde gözaltına alınırken, ekipler evinde arama yapıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. 6 Şubat depremleri sonrası toplanan bağışlar ve Ahbap Derneği ile olan yakın ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

OĞUZHAN UĞUR'A AHBAP GÖZALTISI

Soruşturmanın detaylarını aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Oğuzhan Uğur'un özellikle deprem dönemindeki faaliyetlerine dikkat çekti. Ahmet Nazif Vural, "Oğuzhan Uğur'un deprem döneminde Ahbap Derneği'yle olan yakın teması ve herhangi bir aracı olmadan doğrudan para toplama durumu bu gözaltı sürecinin en önemli başlıklarından biri oldu" ifadelerini kullandı. Uğur'un topladığı yardımların Ahbap Derneği ve iş birliği içindeki kişilere aktarılma süreci mali polis tarafından inceleniyor.

Ahbap soruşturması genişliyor! Oğuzhan Uğur gözaltında - 1

7 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞ VE BAHİS SKANDALI

Derneğin topladığı devasa bağış miktarının kullanım şekli hakkında çarpıcı bilgiler paylaşan Vural, "Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin 7 milyar liralık bir bağış aldığı ortaya çıktı; ancak bu paralar Haluk Levent ve çevresindeki kişiler vasıtasıyla farklı yollarla kullanıldı" sözleriyle aktardı. Paraların akıbetine ilişkin en dikkat çekici detay ise bahis iddiaları oldu. Vural, "Haluk Levent soruşturması kapsamında yaklaşık 1 milyar liralık bir paranın sadece bahis için harcanmış olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahbap soruşturması genişliyor! Oğuzhan Uğur gözaltında - 2

"DEVLETTEN BAŞKA KURUMLA İŞ YAPILMAMALI"

Yaşanan gelişmelerin ardından birçok ünlü ismin Ahbap'a olan desteğini çektiğini belirten muhabir Vural, Oğuzhan Uğur'un son paylaşımlarına değindi. Oğuzhan Uğur, "Devletin resmi kurumları haricinde herhangi bir kurumla bu saatten sonra buna benzer bir ilişki içerisinde olunmaması gerektiğinin dersini aldım" sözleriyle edindiği tecrübeyi ve pişmanlığını dile getirdi.

Ahbap soruşturması genişliyor! Oğuzhan Uğur gözaltında - 3

OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Ahbap soruşturması genişliyor! Oğuzhan Uğur gözaltında - 4

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından buradan bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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