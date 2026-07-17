Ahbap soruşturması genişliyor! Oğuzhan Uğur gözaltında

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Uğur sabah saatlerinde gözaltına alınırken, ekipler evinde arama yapıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. 6 Şubat depremleri sonrası toplanan bağışlar ve Ahbap Derneği ile olan yakın ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. OĞUZHAN UĞUR'A AHBAP GÖZALTISI Soruşturmanın detaylarını aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Oğuzhan Uğur'un özellikle deprem dönemindeki faaliyetlerine dikkat çekti. Ahmet Nazif Vural, "Oğuzhan Uğur'un deprem döneminde Ahbap Derneği'yle olan yakın teması ve herhangi bir aracı olmadan doğrudan para toplama durumu bu gözaltı sürecinin en önemli başlıklarından biri oldu" ifadelerini kullandı. Uğur'un topladığı yardımların Ahbap Derneği ve iş birliği içindeki kişilere aktarılma süreci mali polis tarafından inceleniyor.

7 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞ VE BAHİS SKANDALI Derneğin topladığı devasa bağış miktarının kullanım şekli hakkında çarpıcı bilgiler paylaşan Vural, "Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin 7 milyar liralık bir bağış aldığı ortaya çıktı; ancak bu paralar Haluk Levent ve çevresindeki kişiler vasıtasıyla farklı yollarla kullanıldı" sözleriyle aktardı. Paraların akıbetine ilişkin en dikkat çekici detay ise bahis iddiaları oldu. Vural, "Haluk Levent soruşturması kapsamında yaklaşık 1 milyar liralık bir paranın sadece bahis için harcanmış olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.