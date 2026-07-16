Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama: Yardımlaşma duygusu istismar edilemez

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur." dedi. Gürlek, bağış olarak toplanan her kuruşun hesabının verilebilmesi gerektiğini vurgulayarak, hiçbir makam, şöhret veya sosyal medya nüfuzunun kanunların ve bağımsız yargının üzerinde olmadığını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur." dedi.

Gürlek, bağış olarak toplanan her kuruşun hesabının verilebilmesi gerektiğini vurgulayarak, hiçbir makam, şöhret veya sosyal medya nüfuzunun kanunların ve bağımsız yargının üzerinde olmadığını ifade etti.

Gürlek'in açıklamalarından satır başları... En güçlü duruşu göstereceğiz. Adaletin terazisi makama göre değildir. İnfaz sisteminden önemli değişiklikler yaptık. Faili meçhul dosyalarda güçlü irademiz var. Sokakları suç örgütlerine bırakmayacağız.

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Sanal ortam suç için kullanılıyor. Sokakları suç örgütlerine bırakmayız. Mal varlıklarına kapsamlı soruşturma yürütülüyor. FETÖ ile mücadele kesintisiz olarak devam edecektir. Hiç bir paralel yapılanmaya izin vermeyeceğiz. Suç ve suçsuzu birbirinden ayırmalıyız ve adil yargılanmayı sağlamalıyız. Yasa dışı bahis aileleri yıkıyor ve organize ve suç örgütlerine finansman sağlıyor. Yasa dışı bahis çok yönlü bir tehdittir. Suçun finansal kaynaklarını kurutmak ve vatandaşlarımızı korumak bizim görevimizdir.

"YARDIMLAŞMA DUYGUSU İSTİSMAR EDİLEMEZ"

Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, unvan veya sosyal medya nüfuzu; kanunların ve bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet yürüten hiçbir yapı, devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez.